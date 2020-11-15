Flickr

Руководство Азербайджана пошло навстречу просьбе Армении о предоставлении отсрочки для вывода жителей из Кельбаджарского района. Россия выступила посредником.

Отвечающий за внешнюю политику чиновник администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал об обстоятельствах принятого решения следующее: «Погода непростая, дорога в этом направлении только одна, а пропускная способность дороги мала. Учитывая это, Азербайджан проявил гуманизм и согласился эвакуировать мирное население Кельбаджара до 25 ноября».

Кроме того, помощник президента заявил об ожидающемся 20 ноября выводе армянских войск из Агдама, а спустя 10 дней - из другого района, Лачина.

Как передают «Ведомости», всего к Баку, по условиям договора, перешли пять регионов Нагорного Карабаха.