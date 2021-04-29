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Провоцирующую болезнь Альцгеймера вакцину от коронавируса одобрили в США

Артем Денисов
29 апреля, 2021 06:24
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 06:24
1 мин
Panoramic/Keystone Press Agency
Panoramic/Keystone Press Agency

Вакцина от COVID-19 от компании Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезней Альцгеймера и Лу Герига.

Данные препараты уже одобрены в США по экстренному приказу без широких и долгосрочных испытаний на безопасность. Как выяснили ученые, вакцина по технологии РНК навсегда изменяет человеческую ДНК. Генетически модифицированные белки, используемые в препарате Pfizer, интегрируются в геном человека, оставаясь там навсегда.

Это подтверждает Национальная медицинская библиотека США, которая определила, что влияние мРНК необратимо, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что японцев преследуют приступы анафилаксии после прививки вакциной Pfizer.

После введения вакцины у женщин появлялись кашель, боль в горле, онемение конечностей. Некоторым потребовалась госпитализация.

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