Провал Ольги Ившиной обнажил «скелеты в шкафу» ВВС

Некоторые ангажированные СМИ отчаянно пытаются найти в них «зловещий русский след». Замарался даже британский канал ВВС, забывший о заявленных редакционных ценностях вроде «беспристрастности, честности и точности».

Похоже, репортер русской службы ВВС Ольга Ившина о таких ценностях слыхом не слыхивала. Или просто научилась грамотно врать, как истинно британская леди. Тем не менее, правда рано или поздно всплывает на поверхность, что продемонстрировало издание «Журналистская правда».

В сеть просочилась переписка Ольги Ившиной со своим парижским стрингером. В ней журналист «самого честного издания» заявляет, что «редакция настойчиво требует крови», и просит найти любое подтверждение причастности России к протестам во Франции. Причём сотрудницу ВВС устраивали любые, даже чисто формальные цепочки «доказательств» вроде обеспечения «желтых жилетов» котлетами.

Вот как велико может быть желание обвинить Россию в очередном вмешательстве все равно куда. Волну грязной информационной компании против РФ подняли СМИ, давно замеченные в прозападной пропаганде. Их не волнует ни приличное расстояние между странами, ни культурные различия россиян и французов. Материалы с притянутыми за уши обвинениями сыплются, как из рога изобилия.

Пресловутое «Радио Свободы» за прошлую неделю выпустило аж три публикации, в которых уверяло читателей, что погромщики в Париже говорят по-русски и пляшут «Калинку-Малинку». Удивительно, что обошлось без ручных медведей в шапках-ушанках. Впрочем, с этим госдеповским медиа давно всё ясно. А вот ВВС – куда более мощная артиллерия. Если на антироссийский клеветнический фронт брошены такие мастодонты, дело серьезное. Сама Ившина в переписке точно так и сказала.

Вообще эта мадам из стана антироссийской медиакоалиции давно заслуживает пристального внимания. Судя по профилям в социальных сетях, идейная русофобка. Даже на личной страничке Ившина ради «общего дела» занимается очернением России: высмеивает разоблачение фейков «Беллингкэт», пиарит вбросы своих коллег про потери России в Сирии и уделяет особое внимание «делу Скрипалей». Конечно, размещение репостов своих публикаций в соцсетях - общепринятая норма. Однако госпожа журналистка радостно публикует любой сторонний контент – лишь бы он был антироссийским.

Правда, однажды Ившина крупно прокололась, пытаясь нагреть руки на катастрофе МН-17. Прибыв на место аварии «Боинга» в Донбассе, она поторопилась дать репортаж и рассказала правду, опираясь на слова местных жителей о летавших в небе военных самолетах. Сюжет пришлось экстренно удалять, ссылаясь на несовершенную структуру репортажа.

Вот и на сей раз Ившина создала ВВС массу проблем. После утечки переписки в Сеть редакции телеканала пришлось признать ее подлинность. Руководству Британской вещательной корпорации пришлось оправдываться, что таким образом их журналистка проверяла одну из вероятных версий протестов в Париже. Одна беда: устраивать проверку и требовать «крови» - две большие разницы.

При всем при том Ившину считают авторитетным экспертом и даже дают ей проводить семинары для студентов. И тут возникает вопрос: учит ли она юных журналистов, как продавать совесть иностранным заказчикам, или всё-таки стесняется говорить правду?

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