Провал Макрона заставил ЕС изменить отношение к сотрудничеству России и Мали
Президент Франции Эммануэль Макрон кардинально изменил отношение к антитеррористической операции в Мали. Что повлияло на позицию Елисейского дворца рассказывается в материалегазеты Le Monde.
По версии издания, Макрон созванивался с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации в Африке. Французский лидер заявлял, что не собирается выводить войска, а операция «Бархан» будет продолжена.
Сначала французские власти сообщили о завершении антитеррористической миссии в Мали, а потом руководители африканской страны вдруг стали неугодны Парижу.
В Le Monde изменение отношения бывшей метрополии к Бамако связывают с появившимися в СМИ сообщениями о присутствии в Мали около 1000 российских инструкторов из «ЧВК Вагнера». Журналисты считают, что неудача операции «Бархан», а также активная внешнеполитическая деятельность малийцев приведут к тому, что Парижу придется отказаться от неоколониальных амбиций, связанных с этой страной.
В пользу российско-малийского сотрудничества говорит позиция населения африканской страны. Люди устали от потребительского отношения французов и рассчитывают, что россияне повторят успехи, достигнутые ими в ЦАР. Центральноафриканская Республика благодаря российским инструкторам получила боеспособную армию, разгромившую боевиков.
Руководство ЕС, которое не зависит от геополитических аппетитов Парижа, в целом поддерживает намерения Мали получить помощь от других государств. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заверил, что Бамако имеет полное право самостоятельно определять вектор своей внешней политики и выбирать себе союзников, исходя из собственных интересов.