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Политика
Противостояние продолжается. Израиль снова нанес удары по объектам ХАМАС
4 июля, 2021 09:40
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Pixabay
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в секторе Газа нанесли удары по объектам ХАМАС, сообщает армейская пресс-служба в Twitter.
«Удары были осуществлены в ответ на подожженные аэростаты, запущенные в направлении израильской территории», - говорится в сообщении.
В результате авиаударов никто не пострадал. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, которое контролирует ХАМАС.
На ближнем Востоке конфликт между Израилем и Палестиной в мае этого года перешел в горячую фазу. К обострению ситуации привел спор из-за прав на владение территорией в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, пишет RT.
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