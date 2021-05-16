Новости – Политика
Политика
Противостояние продолжается. Израиль нанес удары по офисам и домам членов ХАМАС
16 мая, 2021 08:48
1 мин
1 мин
Pixabay
Армия Израиля минувшей ночью нанесла массированные удары по домам членов ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильских военнослужащих.
«Среди атакованных целей были дома председателя политического бюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара, который отвечает за снабжение организации в Хан-Юнисе», - сообщили в ведомстве.
Накануне, 15 мая армия Израиля нанесла удар по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС и уничтожила дом заместителя политбюро движения Халиля аль-Хайи.
В ответ в ХАМАС сообщили о нанесении ракетных ударов по израильским городам Ашдод и Тель-Авив, пишет RT.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку