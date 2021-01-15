Kremlin.ru

В отношении экс-президента Франции Николя Саркози начато расследование по делу о «торговле влиянием». Оно касается консалтинговых услуг, оказываемых России по договору со страховой компанией «РЕСО-Гарантия».

О начале расследования Национальной финансовой прокуратурой Франции сообщают издания Mediapart и Le Monde. Mediapart утверждает, что в 2019 году Саркози подписал контракт стоимостью 3 млн евро с компанией, принадлежащей братьям Сергею и Николаю Саркисовым. В начале 2020 года он получил первую выплату в размере 500 тыс. евро.

Правосудие будет выяснять, действовал ли Саркози только в качестве консультанта, что является абсолютно законным, или участвовал в продвижении интересов компании из России.

Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы.

Ранее сообщалось, что экс-президента хотят приговорить к четырем годам тюрьмы.