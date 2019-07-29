На дне. Москва антисобянинская

В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга», затонувшей в годы Великой Отечественной войны. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин тоже спустился на глубину, но – земную и не настолько глубокую, всего на 80 метров - для инспектирования работ по строительству станции метро «Шереметьевская».

Еще одно событие произошло в Москве на Пушкинской площади – там был жестоко разогнан митинг, организованный оппозиционерами, которых не пустили на выборы в Московскую городскую думу. Получилось символично - оба политических лидера скрылись на дне, чтобы не видеть кошмара, который царил в центре российской столицы.

Власть показала, что главным аргументом для нее в дискуссии с инакомыслием является сила. Причем, сила, грубая, физическая, которую на себе испытали сотни людей. Намечаемый митинг «За честные выборы» был сорван еще до начала: лидеров оппозиции - Ивана Жданова, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина попросту не пустили туда. С утра в районе Тверской улицы слышался грозный топот крепких людей в черных мундирах, шум моторов автозаков и автобусов, в которые потом уводили задержанных. Их оказалось рекордное количество – более 1300 человек

Затем в дело вступили полиция, Росгвардия и ОМОН. Представители последних, именуемые «космонавтами» за экзотическую экипировку, действовали с необычной яростью, рассекая толпы, колотя дубинками направо и налево, не обращая внимания на истошные крики тех, кто попался им под руки.

Они, вооруженные, часто впятером или вшестером бросались на одного безоружного. Люди часто были ни в чем не виноваты, они вели себя спокойно, наблюдая за происходящим. Были и те, кто оказался на Пушкинской случайно, к своему несчастью избрав для прогулок в тот погожий, летний день популярный московский уголок. Однако, справедливости ради, следует отметить, что в толпе были и те, кто вел себя агрессивно, использовал баллончики с перцовым газом...

Тротуары и мостовые столицы обагрились кровью. Но стражи порядка, вернее, организаторы беспорядка, на этом не успокоились, начав вытеснять людей в близлежащие переулки и в направлении Трубной площади. Там локальные схватки продолжились…

Сплоченные ряды холодно-равнодушных «космонатов», полицейских с рвущимися с поводков, остервенело лающими овчарками и монотонный, угрожающий голос из громкоговорителей создавали впечатление, что весь этот кошмар происходит на какой-то оккупированной врагами российской территории…

За всем этим наблюдали представители прессы, среди которых было немало журналистов из-за рубежа, которые передавали свои репортажи в Берлин, Лондон, Мадрид, Вашингтон и другие города мира. Там ужасались происходящему и в панике звонили своим знакомым в Москве: «Что у вас там происходит?!»

События в Москве прогремели на весь мир, однако, представители российской власти не сочли нужным дать ему хотя бы лаконичную оценку. Известно, что Путин на другой день после спуска на батискафе принимал главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня военно-морского флота. О мэре Собянине в воскресенье не было ни слуху, ни духу. Хранили молчание министры, депутаты Государственной думы, прочие важные господа

Лишь Патриарх Московский и всея Руси Кирилл туманно намекнул на происшедшее в субботу:

«Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью – без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой. Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями - и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными»

Эти слова патриарх произнес, обращаясь к пришедшим на богослужение в День крещения Руси. Владыка подчеркнул, что последствия такого ошибочного выбора «обычно весьма печальны» как для общества, так и для государства.

Ситуация накалившаяся до предела, вряд ли остынет до следующей субботы. В этот день, 3 августа, оппозиция намеревается снова вывести на улицы Москвы своих сторонников. И если не предпринять срочных мер и главное - конструктивных решений, положение может выйти из-под контроля. В этом случае, силовой вариант, на который уповала и, вероятно, продолжает рассчитывать власть, грозит обернуться непредсказуемыми последствиями. Ведь на улицы Москвы могут выйти больше демонстрантов и, соответственно, увеличится число полицейских и омоновцев.

Стоит напомнить, что в декабре минувшего года Путин на встрече с новым составом Совета по правам человека допустил возможность изменения закона о митингах - «надо подумать» и «принять взвешенное решение». «Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут там все подряд?», - заявил он.

Известно, что представители оппозиции не допущены к выборам, поскольку у них якобы нашли большое количество нарушений при сборе документов для регистрации. Сами кандидаты это категорически отрицают, считая, что подписи забракованы намерено, чтобы закрыть им дорогу во власть.

Вроде бы выход прост – успокоится, сесть за стол переговоров, выслушать аргументы сторон. Сделать это не кулуарно, а публично, с освещением в СМИ. И - решить проблему. Однако власть упорно считает, что предмета разговора нет и быть не может.

Кажется, лишь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что некоторым кандидатам в Московскую думу могли несправедливо отказать в регистрации. И порекомендовала усмотревшим нарушения в действиях окружных избиркомов, обратиться в Мосгоризбирком и в Центризбирком, а если потребуется - в суд.

Власть явно раздражена упорством оппозиционеров, которые на протяжении короткого времени заявляли о себе уже трижды. Первая акция, которая не была согласована с властями, прошла 14 июля. Протестующие собрались в Новопушкинском сквере, затем отправились к зданию Мосгоризбиркома и столичной мэрии. Спустя неделю выступление оппозиции, гораздо более массовое, повторилось – митинг, на сей раз согласованный с московскими властями, прошел на проспекте Сахарова. Третья, снова не санкционированная акция, прошла 27 июля, на которой, между прочим, сотрудников полиции и ОМОНа было немногим меньше, чем протестующих.

Накануне митинга Собянин выступил со строгим предупреждением – мэрия не давала разрешения на проведение митинга, а потому правоохранители вправе действовать жестко. Но, тем самым, градоначальник показал пренебрежение к Конституции России. В ее 31-й статье говорится: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». И для проведения подобных акций не нужно просить разрешения у властей. Достаточно послать лишь уведомление. Стало быть, в минувшую заботу все было сделано по закону

Но - лишь со стороны собравшихся на Пушкинской площади. Власть же закон преступила в очередной раз – к тому же, с необычайной жестокостью. Кстати, любопытно, как чувствуют себя полицейские и омоновцы после того, как весь день колошматили совершенно незнакомых людей? Раскаяние? Или досадливое сожаление, что не «проучили» больше мужчин и женщин…

Сдается, что поиски компромисса намеренно отвергаются, ибо у оппозиционеров, если их допустить до выборов, появляются хорошие шансы ворваться в Московскую думу. Это создаст серьезную угрозу политике Собянина, решения и проекты которого - часто сомнительные, дорогостоящие, тем не менее, реализуются при молчаливом одобрении «ручного» столичного парламента. Но после выборов состав думы может стать иным и, соответственно, изменится его политика…

На всякий случай, вкратце напомню о планах оппозиционеров. Они собираются создать реально действующую систему участия горожан в проектах строительства и благоустройства на самых ранних этапах. У них есть намерение сделать бюджет города прозрачным и подотчетным москвичам, запретить расширение зон платных парковок, запретить вырубку лесов, парков и пойм города. Обеспечить общественный контроль над сферой ЖКХ и благоустройства и защитить права и интересов жителей округа в ходе реализации программы реновации

Если власть уступит в Москве, пошатнется она и в других регионах. Потому что повсюду в России везде одно и то же – безудержная коррупция, тотальное воровство. Власть имущие озабочены не развитием страны, а лишь личным обогащением. Процветают «эффективные» менеджеры, которые присвоили себе природные ресурсы страны и занимаются «распилом» бюджетных денег. При этом рядовые россияне едва сводят концы с концами – не проходят и дня, чтобы на их бедные головы не обрушились очередные, узаконенные Государственной думой поборы. Россияне не устают возмущаться так называемой пенсионной реформой, синоним которой бессовестное ограбление народа…