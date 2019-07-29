Протесты России молодеют

В субботу, 27 июля, в Москве состоялась крупнейшая за минувшие два года несанкционированная акция протеста. Поводом к ней послужил недопуск к выборам в Мосгордуму «независимых кандидатов». Речь идёт об известном в узких кругах оппозиционере Дмитрии Гудкове и стороннице Алексея Навального Любови Соболь.

Участники акции намеревались собраться у здания столичной мэрии. Ранним утром территория вокруг дома на Тверской 13 была оцеплена Росгвардией. Протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны. Движение происходило непосредственно через Тверскую улицу, Пушкинскую площадь, Тверской бульвар, Столешников переулок, Вознесенский переулок и Брюсов переулок.

По информации властей, в митинге приняли участие свыше трёх тысяч человек. Однако число протестующих было намного больше, учитывая количество задержанных, которое перевалило за тысячу человек (по официальным данным — 1074). Скорее всего, субботним днём в центре города собрались не менее пяти тысяч человек. Вечером того же дня несколько сотен активистов по призыву оппозиции пришли на Трубную площадь.

Стоит отметить, что власти извлекли уроки из предыдущих несанкционированных мероприятий. Стражи порядка вели себя вполне деликатно, скручивали в основном провокаторов и умело оттесняли толпу к входу в метро. Во многом благодаря грамотным и неагрессивным действиям правоохранителей акция протеста обошлась без серьёзных столкновений. О количестве пострадавших среди митингующих ничего неизвестно. Видимо, их было совсем немного

Лишь в нескольких инцидентах бойцам Росгвардии пришлось пустить в ход дубинки. До начала митинга в Сети появились слухи о возможном использовании водомётов, хотя в тот день они явно были бы лишними.

Оппозиционные СМИ, как и следовало ожидать, заявили о «жёстком разгоне» акции «За честные выборы». В свою очередь государственная пропаганда старалась по минимуму освещать события в центре Москвы. Федеральные СМИ предсказуемо заступалась за Росгвардию и высмеивали граждан, принявших участие в незаконном митинге.

Юная когорта оппозиции

Прошедшая акция протеста вновь дала повод говорить о проблеме омоложения сторонников внесистемной оппозиции. Ядро митингующих составили граждане в возрасте 16-22 лет. В силу отсутствия достаточного жизненного опыта и образования данная категория имеет весьма слабое представление о политических реалиях, в которых находится Россия.

Часть молодых людей и вовсе лишена права ходить на избирательный участок. С какой тогда целью они пришли на Тверскую? Отчасти ответ кроется в большой популярности Навального среди подростков. Виной тому — эпоха YouTube. На ведущих телеканалах по-прежнему не упоминают даже фамилию оппозиционера, а все расследования ФБК игнорируются. Но об этом мы поговорим чуть позже

Показателем того, кто составляет костяк аудитории Навального, является серия несанкционированных выступлений весной 2017 года после выхода фильма ФБК «Он вам не Димон». Подростков, которые пытались расшатать режим, прозвали «навальнятами». Совершенно искренне они рассказывали о том, как чудесным образом преобразиться Россия, если Владимир Путин покинет пост президента.

Осознавая, что в центре Москвы опять соберётся самая юная когорта оппозиции, полиция предупредила о грозящих штрафах, административных арестах, а также о предусмотренной законом каре за уклонение от воинской повинности. Весьма кстати в «Парке Горького» был организован День гамбургера. С большой вероятностью данное мероприятие оттянуло тысячи «сочувствующих» Навальному молодых людей, в том числе уклонистов.

И всё же не допустить разгула протеста не удалось. Конечно, можно посмеяться над потугами подростков продемонстрировать «гражданскую позицию», но проблема активного участия молодёжи в несанкционированных акциях не уходит с повестки дня второй год подряд

Любое (даже незлонамеренное) чрезмерное применение силы со стороны полиции по отношению к несовершеннолетним может легко обернуться по-настоящему масштабными народными волнениями. Один неаккуратный удар дубинкой, окровавленная голова подростка, потеря сознания… И дикий вопль взбудораженной «общественности»: «Они же дети!»

Обманчивый ветер перемен

Причина вовлечения в акции протеста подростков и молодых граждан чуть старше 18 лет кроется не только в популярности Навального среди YouTube-аудитории. За время правления Владимира Путина в России выросло поколение, которое не помнит другого руководителя государства (Всем понятно, что Дмитрий Медведев лишь формально занимал пост президента в 2008-2012 годы).

Современная молодёжь выросла в достаточно благополучное время. Она не пережила масштабных социально-политических потрясений, не помнит про полуголодные 1990-е годы, не представляет, что такое сепаратизм, гражданская война, вечно пьяный и неадекватный президент.

Неотягощённое трагедиями сознание позволяет более уверенно смотреть в будущее без страха возвращения в прошлое, который по-прежнему навязывается сверху. Власть и федеральные СМИ продолжают бессовестно спекулировать на теме 1990-х годов. Дескать, если у руля страны встанут другие люди, то Россия вновь погрузится в хаос первых лет после распада СССР.

Любому молодому поколению положено быть самонадеянным, пафосным и дерзким. Рано или поздно оно всё равно придёт к власти, перепишет историю, создаст пантеон из других идеалов и кумиров. В данный момент оно не горит желанием видеть во главе нашего государства Путина, и велика вероятность, что отторжение к его личности будет последовательно увеличиваться

Молодёжь не в состоянии сформулировать причины негатива к первому лицу и представить какую-либо альтернативную модель развития РФ. Скорее всего, в сознании подрастающего поколение является дикостью сам факт, что один человек находится у власти 20 лет и будет править страной, по меньшей мере, до 2024 года. Но парадокс заключается в том, что именно Путину юные оппозиционеры обязаны своим благополучным прошлым и настоящим.

Растущее недовольство молодёжи президентом вызвано не его политикой (хотя судить о госдеятелях нужно исключительно по делам), а нежеланием переваривать господствующий в РФ принцип несменяемости власти. При этом более старшему и советскому поколению по большому счёту плевать, сколько лет будет править Путин. Никто в светлое будущее давно не верит, главное, чтобы Россия не вернулась в 1990-е.

Последние годы даже лояльные правящему режиму наблюдатели замечают сходство нынешней общественно-политической ситуации с эпохой застоя. Вроде бы всё не так уж плохо, причин для по-настоящему бурных выступлений нет. Однако экономика стагнирует, лишая граждан обещанных материальных благ. Власть стремительно бронзовеет, не стесняясь заниматься самолюбованием

Назрела необходимость радикальных (но не разрушительных) перемен. Но что мы видим сегодня? Правящий режим отказывается проводить работу над ошибками, а оппозиция не предлагает какой-либо внятной программы действий, кроме разрушения сложившейся политической системы, которая пусть и порочна, но находится в более-менее работоспособном состоянии. Вопрос лишь один — долго ли мы так протянем? Не обернётся ли импотенция верхов и нынешних диссидентов очередной катастрофой?