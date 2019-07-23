Протесты людей - как естественная сила человека

Против чего митингуют граждане других стран. Актуальная подборка
На выходных в Москве прошёл митинг в поддержку честных выборов. Всего на него пришло 22 тысячи человек, а основным требованием стало прекращение фальсификации выборов в Московскую Думу.
Мы думаем, что гражданские инициативы — это похвально, и решили собрать примеры подобных митингах в других странах, демократия в которых пока не торжествует.
1. Пуэрто-Рико протестует против правительства
Сан-Хуан прямо сейчас наполнен протестующими: карибская «республика» долгое время содержалась под авторитарной властью. На днях ФБР обвинило лидера государства в планировании убийства мэра Сан-Хуана (главного представителя местной оппозиции).
Кроме того, местному правительству вменяют оборот наркотиков, расистские и гомофобные высказывания. Народ не заставил себя ждать: 50 000 человек, то есть ⅙ Сан-Хуана вышли на улицу и требуют нового правительства.
2. Британия протестует против Uber
Демократия — это не всегда про политику. В 2014 году водители лондонских кэбов в знак протеста собрались на трафальгарской площади и час стояли, загораживания движения всем остальным. Это парализовало движение во всём городе.
Водители требовали ухода агрегатора Uber из города, потому что их услуги пользовались меньшим спросом.
Иронично: после протестов процент установок мобильного приложения агрегатора вырос на 850%. Демократичное ценообразование всегда побеждает.
3. Германия протестует против вредных выбросов
Кёльнские активисты устроили одиночный пикет на главной площади: поставили виселицы к зданию правительства, залезли в петли, а сами встали на большие кубы льда.
Неясно, это был жест протеста в сторону властей немецкого города или просто метафора современной ситуации в мире.
4. Америка протестует против СИЗО
Сотни активистов вышли на улице в Бостоне, Массачусетс, и заблокировали всё дорожное движение. Они протестуют против того, чтобы иммигрантов допрашивали в СИЗО с ужасными условиями.
Активисты предлагают отправлять преступников домой, чтобы там их судили по местным законам.