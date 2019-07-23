Протесты людей - как естественная сила человека

На выходных в Москве прошёл митинг в поддержку честных выборов. Всего на него пришло 22 тысячи человек, а основным требованием стало прекращение фальсификации выборов в Московскую Думу.

Мы думаем, что гражданские инициативы — это похвально, и решили собрать примеры подобных митингах в других странах, демократия в которых пока не торжествует.

1. Пуэрто-Рико протестует против правительства

Сан-Хуан прямо сейчас наполнен протестующими: карибская «республика» долгое время содержалась под авторитарной властью. На днях ФБР обвинило лидера государства в планировании убийства мэра Сан-Хуана (главного представителя местной оппозиции).

Кроме того, местному правительству вменяют оборот наркотиков, расистские и гомофобные высказывания. Народ не заставил себя ждать: 50 000 человек, то есть ⅙ Сан-Хуана вышли на улицу и требуют нового правительства.

2. Британия протестует против Uber

Демократия — это не всегда про политику. В 2014 году водители лондонских кэбов в знак протеста собрались на трафальгарской площади и час стояли, загораживания движения всем остальным. Это парализовало движение во всём городе.

Водители требовали ухода агрегатора Uber из города, потому что их услуги пользовались меньшим спросом.

Иронично: после протестов процент установок мобильного приложения агрегатора вырос на 850%. Демократичное ценообразование всегда побеждает.

3. Германия протестует против вредных выбросов

Кёльнские активисты устроили одиночный пикет на главной площади: поставили виселицы к зданию правительства, залезли в петли, а сами встали на большие кубы льда.

Неясно, это был жест протеста в сторону властей немецкого города или просто метафора современной ситуации в мире.

4. Америка протестует против СИЗО

Сотни активистов вышли на улице в Бостоне, Массачусетс, и заблокировали всё дорожное движение. Они протестуют против того, чтобы иммигрантов допрашивали в СИЗО с ужасными условиями.

Активисты предлагают отправлять преступников домой, чтобы там их судили по местным законам.