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Политика
Протестная акция в Петербурге заканчивается там же, где начиналась
31 января, 2021 17:14
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РП
В Петербурге участники несанкционированной протестной акции движутся в сторону Пионерской площади, где все и началось, сообщает корреспондент Русской планеты с места событий.
В целом, толпа постепенно редеет.
По данным ОВД Инфо, в городе задержано почти 400 человек. Один из задержанных - рэпер Oxxxymiron, однако его отпустили из полиции без составления протокола.
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