Протестная акция в Петербурге заканчивается там же, где начиналась

Политика

В Петербурге участники несанкционированной протестной акции движутся в сторону Пионерской площади, где все и началось, сообщает корреспондент Русской планеты с места событий.

В целом, толпа постепенно редеет.

По данным ОВД Инфо, в городе задержано почти 400 человек. Один из задержанных - рэпер Oxxxymiron, однако его отпустили из полиции без составления протокола.