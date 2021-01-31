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Политика

Протестная акция в Петербурге заканчивается там же, где начиналась

Сергей Михневич
31 января, 2021 17:14
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 17:14
1 мин
Протесты в России
РП

В Петербурге участники несанкционированной протестной акции движутся в сторону Пионерской площади, где все и началось, сообщает корреспондент Русской планеты с места событий.

В целом, толпа постепенно редеет.

По данным ОВД Инфо, в городе задержано почти 400 человек. Один из задержанных - рэпер Oxxxymiron, однако его отпустили из полиции без составления протокола.

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