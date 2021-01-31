Протесты в России: в городах страны начались акции в поддержку Навального

Политика

На Дальнем Востоке, где уже начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на центральных площадях городов собирается по несколько десятков человек, пишут местные СМИ и телеграм-каналы. Везде на местах протестных митингов, не согласованных с властями, присутствует очень много сотрудников ОМОН.

Больше всего задержанных — около двух десятков человек — во Владивостоке, где, по оценкам СМИ, собралось около 150 митингующих. Как сообщают местные новостные порталы, люди гуляют и водят хороводы по льду на набережной Спортивной гавани, играет песня Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца», сотрудники ОМОНА на лёд не выходят.

В Хабаровске люди уже уходят с площади, есть несколько задержанных. В Южно-Сахалинске известно об одном задержанном на площади Победы, который кричал: «Власть народу!» Затем он начал что-то писать на постаменте пушки, пишет ZNAK.