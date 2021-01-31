Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Протесты в России: в городах страны начались акции в поддержку Навального

Сергей Михневич
31 января, 2021 08:46
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 08:46
1 мин
Протесты в России
Русская планета

На Дальнем Востоке, где уже начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на центральных площадях городов собирается по несколько десятков человек, пишут местные СМИ и телеграм-каналы. Везде на местах протестных митингов, не согласованных с властями, присутствует очень много сотрудников ОМОН.

Больше всего задержанных — около двух десятков человек — во Владивостоке, где, по оценкам СМИ, собралось около 150 митингующих. Как сообщают местные новостные порталы, люди гуляют и водят хороводы по льду на набережной Спортивной гавани, играет песня Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца», сотрудники ОМОНА на лёд не выходят.

В Хабаровске люди уже уходят с площади, есть несколько задержанных. В Южно-Сахалинске известно об одном задержанном на площади Победы, который кричал: «Власть народу!» Затем он начал что-то писать на постаменте пушки, пишет ZNAK.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Навальный
Протесты
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!