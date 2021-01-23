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Протесты в России: в Москве задержали Любовь Соболь

Сергей Михневич
23 января, 2021 14:55
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 14:55
1 мин
Москва
Русская планета

В Москве на Пушкинской площади задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Также на акции задержали и сразу отпустили блогера Илью Варламова, который недавно он вернулся из Африки, где его уже задерживали в Южном Судане. Пока «выясняются обстоятельства», сообщил Варламов в своем телеграм-канале.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят сегодня по всей России. По данным «ОВД-Инфо», на Дальнем Востоке и в Сибири в ходе митингов задержаны более 300 человек.

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