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Политика
Протесты в России: в Москве задержали Любовь Соболь
23 января, 2021 14:55
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Русская планета
В Москве на Пушкинской площади задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Также на акции задержали и сразу отпустили блогера Илью Варламова, который недавно он вернулся из Африки, где его уже задерживали в Южном Судане. Пока «выясняются обстоятельства», сообщил Варламов в своем телеграм-канале.
Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят сегодня по всей России. По данным «ОВД-Инфо», на Дальнем Востоке и в Сибири в ходе митингов задержаны более 300 человек.
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