Новости – Политика
Политика
Протест на колесах в Приморье закончился административкой для участников
16 мая, 2021 12:10
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Leonid Dubeykovskyi/Russian Look/Globallookpress
На территории Владивостока оппозиционно настроенные граждане организовали автопробег против политических репрессий. Полиции пришлось перекрыть улицу.
Правоохранители обвинили автомобилистов Евгения Терентьева и Романа Беловестнова в нарушении правил проведения публичного мероприятия.
Как сообщает ОВД-Инфо, ранее в мэрии отказались согласовывать автопробег. Также, у полицейских вызвал вопросы торчащий из машины флаг Приморья.
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