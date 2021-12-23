Пространный ответ Путина про Беларусь так и не дал ответ на поставленный вопрос

Политика

Россияне и белорусы почувствуют на себе эффект от интеграции РФ и Беларуси. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. При этом называть сроки, когда жители стран Союзного государства ощутят изменения, глава РФ не стал.

Президенту напомнили, что вскоре состояться его уже шестые за текущий год переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В связи с этим, возникает вопрос об интеграции двух стран, который активно обсуждается в последние годы. Журналистка российской телекомпании «МИР» решила узнать, когда же именно будет виден ощутимый эффект от интеграции.

«Когда россияне и белорусы увидят реальные результаты интеграции с Беларусью? Например, отмену роуминга или единый документооборот», — задала она вопрос Путину.

В ответ президент РФ заявил, что страны уже достигли ощутимых результатов в вопросе интеграции государств. В частности, речь идёт о передвижениях между границами и трудовой миграции.

Сейчас же, по словам Путина, стороны должны прежде всего «синхронизировать» налоговое и таможенное законодательство. Это обеспечит «единообразное понимание» того, как РФ и Беларусь будут достигать совместного результата.

По словам главы РФ, эффект от интеграции граждане обязательно почувствуют на себе.

«Но нам сначала нужно синхронизировать законодательство в сфере экономики», — отметив, что в «синхронизации» также нуждаются другие законодательные акты.

На вопрос о том, когда граждане обеих государств увидят реальные результаты Путин так и не ответил.

Также встречи с журналистами глава РФ рассказал о решении ключевой задачи по продвижению мусорной реформы в стране. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».