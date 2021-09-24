«Просивший» Москву найти ему замену Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев официально вступил в должность главы региона. В феврале политик просил Москву найти ему замену из-за высоких антирейтингов - Кремль уговаривал избираться «любой ценой».
Дегтяреву вручили удостоверение губернатора. Церемония прошла в краевом музыкальном театре. Дегтярева поздравил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.
Об этом пишет «Интерфакс». Избранный губернатор принес присягу.
Кандидатуру врио губернатора на выборах поддержали 237 818 человек - это 56,77% избирателей.
Ранее о том, что Кремль уговаривает Дегтярева остаться в крае и идти в губернаторы, сообщали два источника, близкие к администрации президента, и собеседник в ЛДПР. Логика такова - замена не поможет, так как край отторгает все, что предлагается Москвой.