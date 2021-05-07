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Прошел 21 год с первой инаугурации Владимира Путина

Лилия Караева
7 мая, 2021 09:25
1 мин
Лилия Караева
7 мая, 2021 09:25
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые вступил в должность 7 мая 2020 года. На выборах он победил в первом туре, набрав 52,94% голосов.

Политик был переизбран на второй срок в 2004 году. Спустя 4 года пост главы государства занял Дмитрий Медведев, а Путин стал премьер-министром.

Затем он возглавил страну в 2012 году и был переизбран в 2018-м.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в Telegram, в котором высказался о президенте.

«Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство», - вспомнил Кадыров.

Чеченский лидер высказал поддержку главе государства. «Мы, будучи верными пехотинцами Верховного главнокомандующего, готовы выполнить любой его приказ и отдать свои жизни ради благополучия нашей великой Родины – России!» - заявил он.

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