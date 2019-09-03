Прошедшим летом оппозиция травила конкурентов, подкупала провокаторов и громила Москву

За это стоит благодарить так называемую несистемную оппозицию, которая прикладывала все усилия для дискредитации предвыборного процесса.

Угрозы, шантаж и психологическое насилие

Все началось с выдвижения кандидатов, которые представляли оппозицию. Ими, как на подбор, стали все сторонники скандального блогера Алексея Навального. Это Иван Жданов, Владимир Милов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Илья Яшин.

По плану, жители с оппозиционным политическим настроем должны были оказать всяческую поддержку и содействие кандидатам, представляющим их интересы. Однако все оказалось не так просто, и кроме навальнистов нашлось достаточно серьезных кандидатов, способных оказать конкуренцию. 43-й округ, где баллотировалась Соболь, оказался самым сложным, поэтому Навальный её туда и отправил.

Основным конкурентом юриста ФКБ стала Анна Федермессер, на которую та вылила ушат необоснованной критики и обвинений. В этом не было ничего удивительного, ведь навальнисты с самого начала не собирались действовать честными путями.

Все это привело к тому, что Федермессер снялась с предвыборной гонки из-за опасения силового устранения со стороны Соболь и Ко.

Информационная поддержка Навального казалась воистину впечатляющей, пока не выяснилось, что за этим стоят боты. В августе сотрудники полиции обнаружили в квартиру, где группа молодых людей через «левые» аккаунты вела заказную информационную деятельность, засоряя всевозможные интернет-ресурсы комментариями в пользу «оппозиционеров».

«Мёртвые души»

Пока на просторах интернета велась информационная война, кандидаты Навального пытались выполнить невыполнимое – собрать необходимое количество подписей избирателей. Они понимали, что законными путями это сделать невозможно, ведь их попросту никто не знает, а если и знают, то благодаря скандальной репутации.

В ходе проверки подписных листов члены избирательной комиссии обнаружили огромное количество подделок и фальшивок, а некоторые из подписей принадлежали умершим людям. В СМИ это назвали подписи «мертвых душ». Данное событие повлекло за собой огромный общественный резонанс с массой жалоб от разгневанных родственников, но оппозиционеры предпочли этого не замечать и делать вид, словно ничего не произошло.

Каждому из пятерых кандидатов от несистемной оппозиции было отказано по причине массовой фальсификации подписей. Многие подумали, что на этом все и закончится, однако такой поворот событий оказался частью их плана.

Для правдоподобности Соболь вовсе пошла на шантаж членов Избиркома, объявив голодовку. Она длилась месяц, Соболь чувствовала себя прекрасно и даже не похудела. Эта голодовка оказалась точно такой же, как и часть сданных за неё подписей – фальшивкой.

Митинги и сакральные жертвы

Следующей частью плана навальнистов были общественные беспорядки. Первую акцию они провели 14 июля. Тогда поддержать горе-кандидатов пришло около одной тысячи человек. На следующий день они повторили акцию, видимо надеялись, что людей придет больше, но и тут их ждало разочарование. С каждым днем москвичей приходило все меньше и меньше.

Тогда все ставки были сделаны на 20 июля. В этот день навальнисты смогли договориться с властями и согласовать митинг. Перед ними стояла основная цель – сконцентрировать как можно больше людей в одном месте, а потом плавно перевести акцию в общественные беспорядки. Так они и поступили.

Все сводилось к тому, что молодых людей так или иначе подталкивали на создание конфликтной ситуации с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы потом их выставить в роли «жертв режима». Именно такую картинку обожают западные спонсоры.

Но «сакральная жертва» должна быть невинным мучеником, борющимся за благое дело, а не носить с собой молоток и перцовый баллончик, как Иван Подкопаев.

Инвалиды и старики «на прокат»

Ещё одним излюбленным методом оппозиции является использования людей, к которым у общественности возникает чувство жалости. Например, стариков, инвалидов, детей.

Буквально за пару недель бабушка одного из сотрудников штаба Соболь получила всероссийскую известность. Внук предлагал услуги старушки-инвалида. Он привозил её, выдавал плакат, где она демонстративно сидела под вспышками фотокамер журналистов. Известно о как минимум пяти случаях привлечения бабули для акций протеста.

Западные покровители

Зарубежная пресса обожает подобные кадры и события, ведь «искушенный зритель» хочет видеть, что в России все плохо, а оппозиционеры хотят накормить его этим зрелищем, чтобы потом получить валютный профит. Некоторые издания, например немецкое Deutsche Welle, вовсе призывало на своих площадках принимать участие в несанкционированных митингах.

Карта так называемой «мирной прогулки», которая проводилась 27 июля, была опубликована на сайте американского посольства. Видимо в Штатах это называется «не вмешиваться во внутренние государственные дела».

Информационная поддержка Запада - это просто мелочи по сравнению с оказываемой финансовой поддержкой. Доподлинно известно о переводах и отмывании десятков миллионов рублей на счета «ФКБ». Одним из главных спонсоров Навального и Ко является беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Фиаско

Все усилия, приложенные Навальным, его кандидатами, спонсорами оказали тщетны. Финальным аккордом протеста стал 12-тысячный митинг 20 июля, после которого сторонники оппозиции устали участвовать в этом фарсе. Самыми агрессивными акциями вышли «гуляния» 27 июля и 3 августа. В сумме на них побывало 5 тысяч человек, но это оказались самые радикально настроенные граждане. Эти «прогулки» закончились массовыми беспорядкам и порчей имущества.

Всего 27 июля была задержана тысяча человек. Многие были удивлены, когда выяснилось, что около 600 из них оказались жителями других городов и знать не знали имена кандидатов, права которых якобы пришли отстаивать.

На митинг-концерт, который оппозиция организовала 10 августа и вовсе пришли студенты из Ямайки, которые даже и не знали истинную цель сего мероприятия. В тот день граждан свозили автобусами, лишь бы создать иллюзию всеобщей поддержки.

Организация акции 31 августа и вовсе напоминала предсмертные конвульсии протеста, ведь на неё свозили активистов из других регионов и тоннами скупали для пиара рекламу в пабликах.

Маскарад

О кризисе протеста свидетельствует то, что сам Навальный перестал скрываться. 31 августа очевидцы засняли неизвестную группу мужчин, один из которых снаряжался в экипировку ОМОНа прямо посреди улицы, что исключает его принадлежность к этой структуре.

Судя по всему, это переодевание было нацелено на то, чтобы во время суматохи применить силу к одному из задержанных с целью последующего его выставления в образе «сакральной жертвы». Схема одна и та же, только подход разный. Но и на этот раз планы Навального потерпели полный крах, ведь за все «шествие» не произошло ни одной стычки между протестующими и полицейскими.

Все, что последнее время происходит с оппозицией, напоминает то, как рыба бьется об лед. Бьется и понимает, что в воду уже не попасть, но и биться нельзя, а то зрители неправильно подумают и перестанут подкармливать. Все, что делает Навальный и его команда - шоу, и когда зрителям оно надоест, надоест и исполнителям, а это означает, что в нем нет ни капли идейности, а лишь голый расчет и жажда наживы.