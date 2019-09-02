Прощай, Германия!

25 лет назад территорию Германии покинули последние военные части распавшейся советской империи. Считается, что 31 августа 1994 года с вокзала в Берлине в сторону России отправился последний эшелон с советскими военнослужащими. В общей сложности, из бывшей ГДР были выведены более 500 тысяч человек, свыше 100 тысяч единиц военной техники — танки, бронемашины, самолёты, вертолёты, артиллерийские и зенитные комплексы.

Советские (а точнее — российские) войска провожали из Германии в торжественной и достаточно тёплой атмосфере. Восточные немцы не испытывали сожаления на этот счёт, но никогда не считали советских солдат «оккупантами». За почти полвека пребывания они стали своими. Уход наших военнослужащих воспринимался скорее как закономерный этап примирения России с Западом, ещё один символический акт окончания холодной войны.

Стратегический эшелон

Советские войска находились в Германии с января 1945 года. После капитуляции вермахта на востоке страны действовала советская оккупационная администрация, которая следила за процессом денацификации и осуществляла подбор руководящих кадров социалистической направленности.

В 1949 году на пяти землях советской зоны оккупации была образована Германская Демократическая Республика. Новое государственное образование получило собственные органы власти, а в 1956 году — полноценные вооружённые силы — Национальную народную армию (Фольксармее).

В эпоху холодной войны ГДР, как и другие социалистические государства Восточной Европы, превратилась в первый стратегический эшелон обороны. В случае масштабного вооружённого конфликта с НАТО восточногерманская армия должна была выдержать первый удар противника до подхода основных сил, то есть советских войск

Фольксармее признавалась одной из самых боеспособных армий в составе Организации Варшавского Договора. Тем не менее, в Москве осознавали, что в интересах обороноспособности ГДР и всего социалистического блока не стоит выводить советские подразделения. Кроме того, американские и британские войска также не собирались покидать бывшие зоны оккупации.

26 марта 1954 года была образована Группа советских войск в Германии (ГСВГ), переименованная в 1989 году в Западную группу войск. Штаб этого оперативно-стратегического формирования расположился в городе Вюнсдорф (в 50 километрах на юг от Берлина). Численность советского контингента постоянно менялась, но в среднем в ГДР находились свыше 300 тысяч человек. Срочную службу в ГСВГ прошли около 8 миллионов советских граждан. Последнюю присягу советские солдаты приняли в июне 1991 года.

Восточная Германия была единственной страной-участницей ОВД, где располагалось тактическое ядерное оружие. В частности, на вооружении ГСВГ находились ракетные комплексы «Точка», «Темп-С», «Ока» и авиационные ядерные боеприпасы. В постоянном порядке в ГДР проходили крупные учения с привлечением подразделений из стран соцлагеря

Находившаяся на передовом рубеже обороны ГСВГ пополнялась лучшими военными кадрами и получала новейшее по тем временам вооружение. Все военные части были укомплектованы по штатам военного времени. Советская группа войск в Германии совершенно обосновано признаётся одним из ключевых факторов сдерживания, не допустившим развязывание Третьей мировой войны.

Естественно, что на содержание оперативно-стратегического формирования в ГДР уходили огромные деньги. К концу 1980-х годов Москва пошла на серьёзные уступки Западу и не последнюю роль в такой политике сыграла дряхлеющая экономика.

В 1989 году Михаил Горбачёв отказался от поддержки социалистических режимов в Восточной Европе. В ноябре 1989 года рухнула Берлинская стена. В скором времени ГДР прекратила своё существование, и присутствие ГСВГ потеряло прежнее значение. 12 сентября 1990 года Горбачёв и канцлер ФРГ Гельмут Коль заключили соглашение о выводе советских частей. 1 сентября 1994 года Западная группа войск была официально упразднена.

На правах проигравшей стороны

Советская/российская армия не могла отказаться от ухода из Германии. Причина заключалась не только в экономике. В присутствии наших войск не было никакого военно-политического смысла. В начале 1990-х годов СССР приказал долго жить, социалистические идеалы потеряли всякую ценность, железный занавес рухнул, опасность войны с НАТО осталась в прошлом.

Конечно, Горбачёв и Ельцин пытались подчеркнуть, что вывод войск из бывшей ГДР является жестом доброй воли, проявлением особого политического компромисса. Но при этом оба президента почему-то не удосужились заключить с Западом пакет договорённостей, который хоть на какое-то время гарантировал бы статус-кво

В свою очередь руководство ФРГ, США и других западных государств огранивалось формальной вежливостью и декларациями о всеобщем мире и процветании. Уже в 1990 году бывшая ГДР была формально интегрирована в НАТО. А после вывода советских войск Запад запустил механизм включения в альянс Венгрии, Польши и Чехии — бывших стран ОВД.

Об этом горько говорить, но наши войска покидали Германию на правах проигравшей стороны. Их уход был необходим, но Москва могла бы поставить перед Западом выгодные для России условия компромисса. Например — документально зафиксированный отказ от расширения НАТО.

Также ничего не мешало Горбачёву и Ельцину добиваться от ФРГ полноценной компенсации за оставленное имущество. В итоге Россия получила от Берлина только 15,5 миллиарда марок (более половины этих денег пошли на строительство жилья для военнослужащих). Однако данная сумма составляла лишь часть расходов, связанных с ликвидацией ГСВГ.

Общая стоимость советского имущества оценивалась в 30 миллиардов марок. На территории ГДР остались 36,2 тысячи различных сооружений, включая 777 военных городков и полигонов. Более 21 тысячи объектов были построены на средства СССР. Но на Западе не собирались выделять необходимое количество средств, а у Российской Федерации денег не было от слова совсем

В результате военные части переводились буквально в чистое поле. За красивой картинкой прощальных парадов скрывалась безысходность и чудовищная нищета. Возвращавшиеся на Родину военнослужащие были не нужны новой России, а большая часть вывезенной военной техники отправилась на хранение или подверглась утилизации.

Невозможно обойти стороной тот факт, что вывод ГСВГ проходил в очень сжатые сроки. Передислокация советских войск из ГДР стала одной из крупнейших операций в мирное время. С технической точки зрения ничего не мешало разработать 10-летний план ликвидации Западной группы войск. За этот срок Российская Федерация, наверное, смогла бы подготовить более-менее достойные условия для приёма военнослужащих и техники.

Но этот вопрос, как мы говорили выше, не беспокоил ни Москву, ни её зарубежных партнёров.

Запад явно торопился выпроводить «гостей», не слишком беспокоясь об их дальнейшей судьбе

Отдельного внимания заслуживает процесс организации вывоза и распределения дорогостоящего советского имущества. В 1990-е годы в СМИ звучала масса обвинений в адрес министра обороны Павла Грачёва в том, что он заработал состояние на ликвидации Западной группы войск. Однако, как было на самом деле, мы не знаем. Эта тема до сих пор остаётся одной из самых табуированных в нашей стране.