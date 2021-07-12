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Политика
Пророссийский экс-лидер Молдовы признал свое поражение
12 июля, 2021 14:00
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Kremlin Pool/Global Look Press
Возглавлявший социалистов экс-президент Молдовы Игорь Додон признал поражение своей партии на парламентских выборах.
По словам политика, таковы принципы работы демократии и их следует признавать. Также он поздравил президента Майю Санду и ее партию «Действие и солидарность» с победой.
Как передает «Интерфакс», пока оппозиция не планирует каких-либо протестов. Додон считает, что победившая партия должна быстрее решить вопрос с правительством и «начать работать».
Также лидер социалистов отметил, что люди устали от активной политической жизни и сейчас следует работать с достигнутым результатом.
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