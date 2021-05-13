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Политика

«Пропихнуть на референдуме»: Лукашенко сказал комиссии как работать над Конституцией

Лилия Караева
13 мая, 2021 12:41
2 мин
Лилия Караева
13 мая, 2021 12:41
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси встретился с руководителями Конституционной комиссии. Он назвал условия принятия основного закона страны после изменений и предупредил комиссию, как «ни в коем случае» не должно быть.

Лукашенко сказал: «Если люди поддержат новый проект Конституции, - быть этой Конституции. Не поддержат - у нас же Конституция есть».

По его мнению, документ должен быть «искренним, честным и справедливым». Главное - чтобы Конституция соответствовала запросам юдей.

Глава республики заявил, что после подготовки изменений будет читать Конституцию «по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации».

Лукашенко подчеркнул, что поправки не должны вноситься для галочки. Президент призвал не допустить, чтобы Конституция была в чем-то неправильной.

«Вот провели заседание Конституционной комиссии, Конституцию некую нарисовали. Для того, чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию. Не должно быть... так ни в коем случае», - сказал президент. Его слова приводит БелТА.

Ранее был представлен проект обновленной Конституции, составленный оппозиционеркой Светланой Тихановской.

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