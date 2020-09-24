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Посол США в России Джон Салливан сообщил, что пропасть во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном лишь увеличилась в последние годы. Об этом дипломат заявил на конференции Американской торговой палаты в РФ.

Салливан напомнил, что в 2017 году бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что отношения двух стран достигли низшей точки. Несмотря на это, сейчас, в 2020 году, ситуация еще хуже.

Салливан добавил, что не видит перспектив в складывающейся обстановке, передает ФБА «Экономика сегодня».