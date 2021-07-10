«Пропагандистская машина Кремля»: Минобороны Украины обвинило РФ в хакерской атаке
Минобороны Украины заявило, что вечером девятого июля сайт Военно-Морских сил страны подвергся хакерской атаке и временно перестал работать. В атаке они подозревают российскую разведку и структуры Вооруженных сил.
Оборонное ведомство уточняет, что в результате потери контроля над сайтом на нем были размещены преимущественно фейковые документы, связанные с учениями Sea Breeze в Черном море.
Украина подозревает в случившемся военные силы России и «пропагандистскую машину Кремля». Минобороны отметило, что к данному моменту все неполадки устранены, сайт работает в обычном режиме.
Москва пока никак не отреагировала на обвинения страны-соседки.
Болгарские военные учения Breeze пройдут в Черном море с 11 по 19 июля. В них примут участие 14 стран. России в списке нет.