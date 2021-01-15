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Прокуратура США: Протестующие республиканцы собирались убить должностных лиц в Конгрессе

Антон Мельников
15 января, 2021 22:13
1 мин
Youtube / Associated Press
Youtube / Associated Press

Американские прокуроры полагают, что 6 января в Вашингтоне протестующие собирались «схватить и убить выборных должностных лиц». Об этом пишет агентство Associated Press.

Агентство сообщает, что формулировка о намерении убить содержится в ходатайстве прокуратуры в рамках дела одного из участников беспорядков, известного как Джейкоб Чансли. Предположительно именно он проник в здание Конгресса США в костюме с рогами и копьём. Сам Чансли задержан, ему предъявили обвинения.

«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», - цитирует дело Associated Press.

Также в документе говорится о том, что Чансли оставил в Капитолии послание с угрозами вице-президенту США Майклу Пенсу.

«Это вопрос времени, справедливость наступает», - приводит текст записки «ТАСС».

темы
США
беспорядки
Конгресс
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