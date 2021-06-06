Прокуратура: обыск у совершившей самосожжение Ирины Славиной признан законным
Обыск, проведенный у журналистки Ирины Славиной, после которого она покончила с собой, был законным и обоснованным. Об этом сообщается на странице в Facebook издания Koza.Press, которое основала Славина.
Журналистка из Нижнего Новгорода покончила с собой у здания местного МВД 2 октября 2020 года. В своей смерти Славина попросила винить Российскую Федерацию. Перед этим у нее дома силовики провели обыск по уголовному делу, по которому Славина находилась в статусе свидетеля.
Следственный комитет России вынес решение, что оснований для возбуждения уголовного дела о доведении Славиной до суицида, нет.
Кроме того, в документе указывается, что присуждённый Славиной штраф за сотрудничество с «нежелательной организацией» был легитимен, сообщает «Эхо Москвы».