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Политика
Продолжение переговоров Украины с Россией будет возможно при одном условии
1 марта, 2022 19:38
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Youtube / Зе!Президент
Прежде всего Россия должна прекратить обстреливать Украину, тогда Киев будет готов пойти на дальнейшие переговоры с Москвой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Сначала необходимо полное прекращение огня, чтобы сесть за стол переговоров», — сказал глава Украины в видеообращении.
Кроме того, Зеленский высказался по поводу вступления Украины в НАТО. Он отметил, что для гарантий неприсоединения к альянсу, гарантии безопасности нужны самой Украине, передаёт РИА «Новости».
Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля. По итогам пятичасовой встречи стороны договорились продолжить диалог после консультаций. Ожидается, что второй раунд переговоров состоится 2 марта.
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