Новости – Политика
Политика
«Про это не нужно говорить»: Путин призвал «перевернуть страницу» с отравлением Навального
23 декабря, 2021 13:09
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин, говоря про оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Москве не предоставили подтверждающие материалы о его отравлении. Имени политика глава государства не назвал.
«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили», - начал Путин отвечать на вопрос.
По его словам, страны не дали материалы об отравлении и не разрешили российским специалистам поработать на месте. В итоге России не предоставили основание для возбуждения уголовного дела.
«Про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу», - закончил Путин. Трансляцию показывают на YouTube.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости