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Политика
Признанный иноагентом центр «Насилию.нет» внезапно заручился поддержкой Татьяны Москальковой
28 июня, 2021 15:11
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Kremlin Pool/Global Look Press
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова внезапно решила отреагировать на новость шестимесячной давности. Омбудсмен возмутилась тем фактом, что российская некоммерческая организация, посвящённая проблемам домашнего насилия «Насилию.нет» включена Министерством юстиции страны в реестр НКО-иноагентов.
«Почему организация, связанная с защитой женщин от насилия, была признана иностранным агентом, не знаю, буду разбираться», — цитирует Москалькову Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Вопрос по теме:
Почему, по-вашему, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова решила разобраться с включением правозащитного центра «Насилию.нет» в реестр НКО-иноагентов лишь спустя полгода?
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