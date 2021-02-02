Призывы к санкциям против россиян могут стать уголовным преступлением

Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты готовят поправки в Уголовный кодекс. Дополнения предполагают введение ответственности за призывы ввести санкции против россиян со стороны иностранных государств.

Володин отметил, что лица, которые предпринимают «конкретные действия для того, чтобы нанести вред нашей стране через такие обращения (призывы к санкциям)», должны привлекаться к ответственности. Он добавил, что наказывать за такие поступки нужно «достаточно жестко», передаёт «ТАСС».