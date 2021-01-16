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Съемку прилета во Внуково Алексея Навального журналистам проводить запретили.

Как заявили представители столичного аэропорта, из-за эпидемиологической ситуации на территории Внуково запрещено проводить «массовые мероприятия».

Ранее Алексей Навальный объявил, что вернется в страну 17 января рейсом одной из российских авиакомпаний. После прилета политика могут задержать ФСИН и СК. Силовики заявили, что «обязаны предпринять все меры» для задержания оппозиционера по возвращении в Россию.