Новости Политика
Политика
Приём тёплым не будет: во Внуково журналистам запретили снимать прилет Навального
16 января, 2021 08:46
1 мин
Flickr
Съемку прилета во Внуково Алексея Навального журналистам проводить запретили.
Как заявили представители столичного аэропорта, из-за эпидемиологической ситуации на территории Внуково запрещено проводить «массовые мероприятия».
Ранее Алексей Навальный объявил, что вернется в страну 17 января рейсом одной из российских авиакомпаний. После прилета политика могут задержать ФСИН и СК. Силовики заявили, что «обязаны предпринять все меры» для задержания оппозиционера по возвращении в Россию.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин