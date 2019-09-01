«Привозная» массовка оппозиции не добралась до митинга 31 августа благодаря перехвату сотрудниками ДПС
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«Привозная» массовка оппозиции не добралась до митинга 31 августа благодаря перехвату сотрудниками ДПС

Сотрудники ДПС задержали автобус, в котором ехали проплаченные «оппозицией» активисты

Активисты из других городов должны были за денежное вознаграждение устраивать беспорядки и провокации на незаконном митинге 31 августа в Москве.

Люди, собравшиеся для массовки, не имели при себе документов, а так же смогли назвать полицейским цель приезда в столицу. При осмотре транспортного средства сотрудники правопорядка обнаружили подозрительные сумки, содержимое которых пока проверяется. 

Отметим, что так называемые «оппозиционеры» используют «привозных» активистов не в первый раз. Они набирают людей для массовки, обещая им денежное вознаграждение, чтобы создать иллюзию масштабного мероприятия. Подобным образом были доставлены люди на митинг-концерт 10 августа. Напомним, на незаконной акции 27 июля  полиция задержала более тысячи человек и около 600 из них оказались приезжими из других регионов.

Чтобы получить оплату, псевдоактивисты должны устраивать массовые беспорядки и стычки с полицией. Так, после митинга-концерта 10 августа «привозная» массовка отправилась громить улицы Москвы, попутно разбивая автомобили горожан и забрасывая людей дымовыми шашками. В результате погромов городу нанесен ущерб в размере 237 миллионов рублей.

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События: политика
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