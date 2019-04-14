Что привлекает Дональда Трампа в евреях
Что привлекает Дональда Трампа в евреях

Правые республиканцы США идут ва-банк

25 марта президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Своим признанием Белый дом поставил себя в крайне неудобное положение, особенно в контексте оголтелой и непримиримой позиции по Крыму.  Уже в начале апреля глава Госдепа Майк Помпео вынужден был давать по этому поводу объяснения в Сенате. Тогда он, кстати, заявил, что Израиль-де занял Голаны в результате «оборонительной войны», а Россия захватила Крым силой.

Ничего, кроме очередной волны изумления перед всей безграничностью лицемерия американских лидеров и их способностью перевирать факты и перекраивать историю, подобного рода заявление вызвать не может. Тем более официальное отрицание принятой ООН трактовки статуса Голан стало отнюдь не первым поощрительным про-еврейским жестом Трампа. Пожалуй, еще более серьезное значение имело признание Иерусалима столицей Израиля, уже вызвавшее во всем мире бурю протестов и резко ухудшившее имидж нынешнего американского президента и всего американского государства в планетарном масштабе.

Эксперты из окружения Трампа всё же достаточные профессионалы, чтобы не понимать неизбежные риски подобной политики. Так какие же стратегические и прагматические, стратегические и тактические соображения заставляют их идти по этому пути? Неужели речь идет только о всесокрушающей силе про-еврейского лобби во внутренней жизни Соединенных Штатов?

Но оно и раньше, при Буше, Клинтоне или Обаме, не страдало от недостатка влияния. Так что же изменилось за последние годы? Или все дело в личности нынешнего американского президента?

Не только экономика

Конечно, было бы соблазнительно объяснить ситуацию экономическими интересами Трампа и его семьи. Но вне зависимости от того, существует или нет у окружения президента бизнеса в Израиле и, в частности, на Голанах, ему точно ничего в этой стране не угрожает. Напротив, в Тель-Авиве и окрестностях гарантированы самые широкие преференции, - вне зависимости от принятых политических решений.

С другой стороны, американская верхушка имеет имущественные интересы, и весьма серьезные, в арабских и других мусульманских странах, прежде всего, в Саудовской Аравии. И здесь последние политические шаги американского руководства как раз ставят перспективы американского проникновения и влияния под серьезный удар. И мало кто в Америке не понимает эту простую истину.

Многие не верили

Как известно, между постом Трампа в Facebook о готовности признать израильский суверенитет над Голанами и официальным заявлением Вашингтона по этому поводу прошло несколько дней. За эти дни множество экспертов, в том числе крайне экзотических, не только зарубежных, но и отечественных, таких, к примеру, как «специалист по Ближнему Востоку», анархист и патриот в одном лице Михаил Магид, выражали уверенность, что Трампу «не дадут» признать Голаны израильскими. Что его притормозят, остановят, заставят одуматься.

И, действительно, как в Америке, так и за её пределами существовало сильное противодействие заранее провозглашенному решению, но оно не дало никакого результата. Почему?

Общие деньги, личная дружба и еврейская политика

9 апреля в Израиле прошли парламентские выборы. Победу с небольшим отрывом на них одержала партия лидера правого блока «Ликуд» и личного друга Дональда Трампа израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

И вот как раз для Нетаньяху исполнение давешних еврейских надежд на официальное признание Иерусалима столицей страны, а колонизированных евреями Голанских высот частью Израиля стало неоценимым предвыборным подарком. Без них лидер «Ликуда», погрязший во множестве скандалов, вряд ли бы смог победить. Это был его решающий шанс.

И тут начинается самое интересное.

Оказывается, что и у Республиканской партии, и у израильского «Ликуда», у Натаньяху и, - как ни забавно, - у Трампа, общий резервный кошелёк – еврей-мультимиллиардер Шелдон Адельсон – двадцатый в рейтинге Forbes король американского игорного бизнеса

Тому же Адельсону принадлежит самая массовая бесплатная ежедневная еврейская газета «Исраэль хайом» («Израиль сегодня») – главный выразитель идей и интересов «Ликуда».

Так что, - как говорят покеристы, - тут на флопе выигрышная комбинация, и все карты очевидно сходятся.

Политический интерес Трампа

Забавнейшим образом внутриполитическая ситуация в Израиле «зеркалит» внутриполитическую ситуацию в США. Четверть американского электората (где-то 62 млн человек) составляют «белые протестанты», подавляющее большинство которых – больше двух третей – уже сейчас готовы проголосовать за Трампа. В отличие от представителей других традиционных христианских конфессий, в которых сильны ноты недоверия к сионизму и агрессивно-дискриминационной политике израильского государства, американские евангелисты, наследники идей Жана Кальвина, традиционно поддерживают Израиль как страну Ветхого Завета и Святую Землю.

Сама эта симпатия имеет глубокие мировоззренческие корни. Кальвин с его учением о предопределении практически отверг христианское учение о милосердии и благодати и вплотную приблизился к иудаизму, а, если точнее, к религии Ветхого Завета. Такимо образом евангелисты часто видят в религиозных евреях больших единомышленников, нежели в остальных христианах, как бы их единоверцах. У евреев и протестантов близкое отношение к бедности и богатству, к праведности и греху, к свободе и необходимости.

И эти люди, создающие главную электоральную базу Трампа, как раз и поддерживают, а, возможно, оказывают решающее влияние на его произраильскую политику

Не меньшее значение имеет для Трампа и позиция еврейских лоббистских групп. Каждый американский президент во время своей избирательной компании и далее - как минимум раз в году - выступает перед представителями Американо-Израильского комитета по общественным связям (AIPAC), влиятельнейшей организации, отстаивающей интересы Израиля и еврейской общины в США. Выступал перед ней и Обама, и другие демократы – они тоже обещали евреям всяческую поддержку. Но только Трамп свои обещания выполнил на 100%. 

Это обстоятельство также значительно увеличивает его шансы на предстоящих президентских выборах

Так что свою ставку американский президент сделал, причем сделал с максимальной уверенностью и вызовом. Поможем ли она ему в предстоящей избирательной компании – покажет время.

Поле возможностей для России

Самое любопытное, что последовательная произраильская политика американского президента раскрывает новые возможности для России, причем эти возможности никак не сводятся к дополнительным аргументам в крымском вопросе.

Благодаря «определенности Трампа» в еврейском вопросе, наши шансы полноценно вернуться на Ближний Восток и в мусульманский мир, отыграв потери, связанные с крушением СССР и чеченским кризисом, становятся выше и выше с каждым днем.

Опыт Сирии показывает, что мы можем и умеем отстаивать свои интересы и своих союзников, и даже Израилю приходится учитывать позицию России

Складывается благоприятная ситуация, в которой арабам все чаще Россия видится единственной возможной опорой, но и евреи, - в том числе тот же Натаньяху, - прекрасно понимают, что без нашего участия решить проблем Ближнего Востока будет трудно, если не невозможно.

Мир становится всё сложнее, и нам это только на руку.

Автор: Андрей Полонский

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