Привившиеся от коронавируса немцы никаких дополнительных свобод не получат

Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что те, кто привился от COVID-19, не получат никаких привилегий. Об этом она сообщила по итогам совещания посвящённого вопросу вакцинации жителей страны.

«Новых свобод не будет», - заявила канцлер.

Меркель пояснила, что вопрос привилегий для привившихся не обсуждался. Поскольку властям пока не ясно, могут ли люди после укола быть переносчиками инфекции, дискуссия по данному вопросу пока не начата, передаёт «ТАСС».