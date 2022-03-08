Приветствую! - А я вас нет: как местные жители встретили приехавшего под Киев Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко приехал в город Васильков Киевской области с автоматами, пулеметами, рациями и зимней формой для батальонов. Местные жители не обрадовались визиту и отказались здороваться с политиком.
Порошенко ведет себя дружелюбно, но люди не отвечают ему тем же. На видео экс-президент говорит: «Вітаю» (приветствую - прим.). В ответ один из местных жителей отвечает: «А я вас нет».
Экс-президент помогает людям сориентироваться, куда идти, и говорит: «Автобусы стоят тут... Прямо на вокзал идут».
Соответствующее видео публикует телеканал «360».
Порошенко правил на Украине с 2014 по 2019 годы. Он был избран президентом после смещения Верховной радой Виктора Януковича. Преемником Порошенко стал Владимир Зеленский.
Порошенко на Украине обвиняют в закупке угля в Донбассе в 2014 году и госизмене.