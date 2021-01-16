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В Вашингтон переброшены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США для поддержания порядка во время инаугурации избранного американского президента Джо Байдена.

Пентагон согласился предоставить до 25 тыс. военнослужащих для «поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента», говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии в Twitter.

Национальная гвардия будет оказывать помощь Секретной службе Соединенных Штатов, отвечающей за безопасность на данном мероприятии, пишет «Московский комсомолец».

Тем временем продолжается расследование обстоятельств штурма Капитолия, участников задерживают и допрашивают по всей стране.