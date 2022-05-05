Присутствие НАТО в странах Восточной Европы увеличилось в 10 раз с октября 2021 года
Попытки российского президента Владимира Путина помешать Североатлантическому альянсу расширить свое влияние на востоке привели к обратному эффекту. Присутствие НАТО в странах Восточной Европы увеличилось в 10 раз с осени минувшего года, выяснила международная деловая газета Financial Times.
Так, к концу марта число размещенных в вышеупомянутых государствах солдат, находящихся под контролем альянса, выросло до 40 тысяч. Примечательно, что в октябре 2021-го этот показатель достигал лишь 4 тысяч.
Сейчас в Польше находятся свыше 10 тысяч военных НАТО, в октябре - около тысячи, в странах Балтии присутствие альянса вскочило в два раза - с 3,9 тысячи военных в октябре до 7,7 тысячи в марте.
Газета называет развертывание сил НАТО самым «значительным и быстрым» в истории современной Европы. Высокопоставленный чиновник в одной из крупных государств альянса отметил, что прибывший в Восточную Европу контингент останется там надолго, а для возвращения к показателям октября 2021 года потребуются годы, передает «Агентство. Новости».