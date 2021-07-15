Принцип взаимности обязал. Эстония высылает российского дипломата
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посланника в Таллине Александра Петрова и вручило ему ноту об объявлении одного из дипломатов посольства России персоной нон грата, согласно принципу взаимности.
Имя посла пока не названо. Однако, как заверили в ведомстве, Таллин по-прежнему заинтересован в хороших отношениях с Москвой.
«Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему крайне прискорбно, что Россия выбрала в общении с ЕС и его членами недружелюбную линию», —заявили в эстонском МИД (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, 6 июля ФСБ задержала в Петербурге консула генконсульства Эстонии Марта Лятте при попытке получить запрещенную информацию от гражданина России. На следующий день Лятте объявили персоной нон грата.