Прилепин захотел пойти на выборы в Госдуму по федеральному списку «Справедливой России»

Политика

Российский писатель и политик Захар Прилепин сообщил, что пойдет на выборы в Госдуму по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в этом году.

«Да, мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение», - сказал Прилепин в интервью РИА Новости.

По словам Прилепина, о выдвижении одномандатников по округам еще идут переговорные процессы.

У объеденной партии, которая получит название «Справедливая Россия - За правду» будет три сопредседателя. По данным Прилепина в объединенную партию весной и летом войдут и другие левые партии, пишет РИА Новости.