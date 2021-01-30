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Прилепин захотел пойти на выборы в Госдуму по федеральному списку «Справедливой России»
30 января, 2021 10:04
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Российский писатель и политик Захар Прилепин сообщил, что пойдет на выборы в Госдуму по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в этом году.
«Да, мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение», - сказал Прилепин в интервью РИА Новости.
По словам Прилепина, о выдвижении одномандатников по округам еще идут переговорные процессы.
У объеденной партии, которая получит название «Справедливая Россия - За правду» будет три сопредседателя. По данным Прилепина в объединенную партию весной и летом войдут и другие левые партии, пишет РИА Новости.
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