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Прилепин захотел пойти на выборы в Госдуму по федеральному списку «Справедливой России»

Сергей Михневич
30 января, 2021 10:04
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 10:04
1 мин
Прилепин захотел пойти на выборы в Госдуму по федеральному списку «Справедливой России»
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Российский писатель и политик Захар Прилепин сообщил, что пойдет на выборы в Госдуму по федеральному списку от созданной на базе «Справедливой России» партии в этом году.

«Да, мы втроем с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение», - сказал Прилепин в интервью РИА Новости.

По словам Прилепина, о выдвижении одномандатников по округам еще идут переговорные процессы.

У объеденной партии, которая получит название «Справедливая Россия - За правду» будет три сопредседателя. По данным Прилепина в объединенную партию весной и летом войдут и другие левые партии, пишет РИА Новости.

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