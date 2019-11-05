От Приказа до Генштаба

5 ноября в России профессиональный праздник отмечают военные разведчики. В этот день 101 год назад в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии.

Так сложилось, что многие силовые ведомства в нашей стране формально ведут свою историю с периода становления большевистского режима. Это привело к тому, что отечественные коммунисты часто воспринимаются как радетели Вооружённых сил. Советы действительно много сделали для укрепления армии. Никогда прежде Россия не была такой могущественной, как при власти последователей идей марксизма-ленинизма.

Тем не менее, не нужно забывать, что до гражданской войны Владимир Ленин и его сторонники считали армию институтом угнетения трудящихся и рудиментом буржуазного общества. Но после первых поражений от белогвардейцев вождь осознал всю важность военной организации государства Следом за формированием пехотных и кавалерийских частей большевики взялись за военную разведку.

Полувековая история

Военная разведка как институт начала зарождаться при Иване Грозном. Первым полноценным структурным образованием военной разведки стал Приказ тайных дел, учреждённый в 1654 году при Алексее Михайловиче. Услуги военной разведки оказались широко востребованы в XVIII и XIX веках, когда Россия вела огромное количество войн с Турцией и европейскими государствами.

В этот период наша страна обзавелась собственной довольно масштабной агентурой. Разведчиками зачастую становились дипломатические работники, военные атташе, офицеры, отправлявшиеся в зарубежные командировки

Однако, как указывают исследователи, последовательная работа в сфере военной разведки в XVIII ещё не велась. Твёрдую институциональную основу она стала обретать после войны 1812 года с образованием Особенной канцелярии при военном министре.

В 1905 году в России было создано Главное управление Генерального штаба. Это была новая веха в развитии отечественной военной разведки. Данная структура стала высшим органом оперативно-стратегического управления императорской армией, а в годы Первой мировой войны выполняла роль Ставки Верховного Главнокомандующего.

Деятельность ГУГШ опиралась на информацию, полученную от военной разведки. Подобный порядок управления войсками и военным строительством в целом (после серии не очень удачных экспериментов) взяли на вооружение большевики. В общих чертах институциональная организация военной разведки России коренных изменений не претерпела до сегодняшнего дня.

Стоит отметить, что СССР достаточно быстро оправился от кадровых потерь в результате череды войн и в 1930-е годы обзавёлся разветвлённой агентурной сетью. Об этом свидетельствует дело так называемой Кембриджской пятёрки — агентов, добывавших ценные для Москвы сведения в разведывательных и дипломатических ведомствах Великобритании

В годы Второй мировой войны и предшествующий период советская военная разведка получила суровую закалку. Достаточно слабо в СССР была развита аналитическая составляющая военной разведки. Например, о планах гитлеровской Германии Иосиф Сталин получал весьма противоречивую информацию, которую требовалось проверять самым тщательным образом.

В первые полтора года войны РККА испытывала огромный дефицит данных о противнике. Однако ситуация изменилась после реорганизации, которую провёл Иосиф Сталин в конце 1942 года. В частности, разведчиков в подразделениях освободили от солдатской рутины, а штабным офицерам дали возможность подтянуть свои теоретические знания. За успехи в борьбе с нацистами Золотые звёзды героев СССР получили 692 военных разведчика.

Расцвет отечественной военной разведки наступил в эпоху холодной войны. Советское правительство не жалело средств на развитие агентурной сети, и эти усилия приносили конкретные результаты. Самым известным плодом деятельности разведчиков стала первая отечественная ядерная бомба. Боеприпас был фактически копией американского аналога

Вплоть до 1991 года Москва была в курсе значительной части военных планов США и НАТО. Серьёзное ослабление военной разведки произошло с распадом СССР. Условной точкой отсчёта возрождения считается середина 2000-х годов, когда Владимир Путин запустил масштабные военные реформы.

Диверсия, прослушка, шпионаж

Главная задача военной разведки — сбор и анализ информации о вооружённых силах зарубежных государств и сил противника на театре военных действий (ТВД). ГРУ интересуют данные о ситуации не только в странах-членах НАТО и приграничных государств — работа идёт в отношении стран, с которыми у России сложились партнёрские отношения.

Вопреки распространённому стереотипу далеко не всегда деятельность военных разведчиков носит враждебный характер для изучаемой страны. В частности, Москве важно понимать ситуацию с военным строительством в государствах, которые являются действующими или потенциальными покупателями отечественного вооружения. Анализ разведданных позволяет вырабатывать РФ соответствующие предложения на рынке оружия.

Военная разведка подразделяется на три направления: оперативная, тактическая и стратегическая. Оперативная или войсковая — занимается сбором данных непосредственно на линии фронта или на предполагаемом ТВД. Также военнослужащие оперативной разведки могут забрасываться в тыл противника для оценки вражеских сил и средств, выполнять диверсионные акты и передавать координаты объектов противника, обеспечивать целеуказание и корректировку огня.

Как правило, оперативными разведывательными подразделениями оснащены части мотострелковых войск, РВСН, ВДВ, Морской пехоты и Сил специальных операций. В своей деятельности разведчики активно используют радиолокационные станции, беспилотники, разнообразные средства наблюдения

Тактическая разведка «смотрит» чуть дальше оперативной. Её функционал сосредоточен на наблюдении, перехвате информации и телефонных переговоров. Некоторые эксперты относят тактическую разведку к войсковой. Чёткую границу здесь провести сложно. По сути, разница между оперативной и тактической разведками заключается в глубине действий на территории потенциального или действующего противника.

Непосредственным шпионажем в зарубежных государствах занимается стратегическая разведка. Её сотрудники выполняют самую интеллектуальную работу. Как правило, наши разведчики работают под личиной дипломатов, военных атташе и гражданских лиц. В их задачи входит сбор информации об оборонном комплексе и ВС стран пребывания. Также «стратеги» занимаются расширением агентурной сети.

Агентами военной разведки зачастую становятся граждане страны пребывания, имеющие доступ к закрытой и секретной информации. Подавляющее большинство агентов получает за свою работу деньги, некоторые трудятся по «идейным соображением». Вербовка агентов и взаимодействие с ними — пожалуй, самая ювелирная часть работы военных разведчиков

Однако высшим пилотажем всё-таки принято считать внедрение кадровых разведчиков в государственные и силовые структуры потенциального противника. Такая практика достаточно широко применялась в период Второй мировой и холодной войны. Советским офицерам приходилось примерять на себя роль немецких и американских должностных лиц. Достаточно вспомнить знаменитый многосерийный фильм «17 мгновений весны». Осуществляется ли подобная деятельность сейчас — неизвестно.

Сегодня в принципе сложно сказать, в каком состоянии находится военная разведка России, особенно её стратегический компонент. Мы наслышаны о разоблачении сотрудников ГРУ, но об их успехах информация весьма скупая. На Западе главными провалами военной разведки РФ считаются вмешательство в американские выборы 2016 года и отравление перебежчика Сергея Скрипаля.

Неудачи ГРУ последних лет объясняются переложением на ведомство и отдельных его сотрудников несвойственных им задач. Менее года назад начальником ГУГШ был назначен вице-адмирал Игорь Костюков. С его приходом появился острожный оптимизм. Эксперты считают, что допущенные ранее ошибки будут учтены и российская военная разведка получит возможность вернуть себе былое величие.