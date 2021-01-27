Пригожин прокомментировал блокировку аккаунтов в Facebook и Twitter

Политика

Аккаунты российского предпринимателя Евгения Пригожина в американских социальных сетях Twitter и Facebook оказались заблокированными без объяснения причин.

Пресс-служба компании «Конкорд» уточнила, что подобный шаг выглядит ответом на комментарий бизнесмена по поводу отмены запрета на службу в армии для трансгендеров. Запрет отменил президент США Джо Байден.

В удаленной публикации Пригожина говорилось, что армия США стала слабой, поэтому отмена запрета на службу трансгендеров выглядит хитрым ходом, предпринятым для того, чтобы никто не хотел воевать с американцами. Предприниматель поделился легендой о том, что у Соединенных Штатов есть некое психотропное оружие, способное вызывать у военнослужащих одного пола влечение друг к другу. Пригожин предположил, что на американских военных складах произошла утечка из-за плохой охраны, поэтому аптекам и косметическим магазинам стоит готовиться к всплеску краж помад, кремов и прочей подобной продукции.

Как указывается в справочном центре соцсетей США, аккаунты петербургского предпринимателя заблокированы окончательно. Причины не разглашаются в целях безопасности. В свете данного инцидента Евгений Пригожин заявил, что произошедшее выступает наглядным примером, как Соединенные Штаты блокируют неугодное для них мнение:

«Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: «Я не согласен с Байденом», то минимальное наказание, которое ему грозит — электрический стул».

Ранее Пригожин высказал мнение по поводу развития ситуации в США после прошедших президентских выборов. По его мнению, поддержка Байдена продолжит ослабевать в том случае, если Дональд Трамп не сдастся.