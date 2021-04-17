Приговор Навальному пересмотрит судья Курышева. Она получила повышение от Путина

Политика

Приговор Алексею Навальному пересмотрит судья Наталья Курышева, про это пишет «Би-би-си».

Напомним, ранее Симоновский районный суд Москвы по требованию ФСИН заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Несколько дней назад судья получила повышение по указу Владимира Путина и заняла должность зампредседателя Бабушкинского суда. Там она работала с 2014 года.

Ранее судья уже рассматривала апелляционную жалобу защиты политика в конце декабря 2020 года. Жалоба касалась меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую для него избрали 17 августа, пишут «Открытые медиа».