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Политика

Приговор Навальному пересмотрит судья Курышева. Она получила повышение от Путина

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 11:49
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 11:49
1 мин
Zamir Usmanov/Globallookpress.com
Приговор Навальному пересмотрит судья Курышева. Она получила повышение от Путина

Приговор Алексею Навальному пересмотрит судья Наталья Курышева, про это пишет «Би-би-си».

Напомним, ранее Симоновский районный суд Москвы по требованию ФСИН заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Несколько дней назад судья получила повышение по указу Владимира Путина и заняла должность зампредседателя Бабушкинского суда. Там она работала с 2014 года.

Ранее судья уже рассматривала апелляционную жалобу защиты политика в конце декабря 2020 года. Жалоба касалась меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую для него избрали 17 августа, пишут «Открытые медиа».

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