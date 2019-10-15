Приглашенный на саммит в Сочи ливийский спикер Шабан Хадиа оказался связан с террористами
1 мин чтения
Приглашенный на саммит в Сочи ливийский спикер Шабан Хадиа оказался связан с террористами

Он является руководителем преступного «Оперативного штаба революционеров Ливии»

Совсем скоро в Сочи пройдет саммит «Россия-Африка». В мероприятии примут участие главы 54 африканских стран. Ливийскую делегацию вызвался представлять заместитель секретаря Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадиа, который связан с террористами. Председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич пришел в недоумение, когда узнал, что на мероприятие приглашен спикер-террорист.

В своем Telegram-канале Малькевич напомнил, что Шабан Хадиа – преступник. В 2015 году представители Совета Безопасности ООН в своем докладе написали, что Хадиа вместе со своей террористической группировкой участвовал в похищении людей. Также известно, что он является руководителем преступного «Оперативного штаба революционеров Ливии».

Александр Малькевич считает, что дипломатическое ведомство РФ должно требовать от ливийского ПНС освобождения россиян, которые заключены в ливийскую тюрьму «Митига». Открытое письмо по данному вопросу уже направлено спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову.

В мае 2019 года специалисты ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были похищены в Ливии. Известно, что россиян содержат в тюрьме «Митига» в крайне тяжелых условиях. Им не предоставили адвокатов и не позволяют связаться с родными.

Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Ядерная дубинка не должна ржаветь Далее в рубрике Ядерная дубинка не должна ржаветьПочему России следует возобновить практику ядерных испытаний Читайте в рубрике «Общество» Алексей Паевский: Нобеля ждут десятилетиямиНаучный журналист о своей книге «НАНОэлементы», и когда Россия получит Нобеля по химии Алексей Паевский: Нобеля ждут десятилетиями
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!