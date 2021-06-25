Новости – Политика
Политика
Приехавшие в Крым и признавшие его российским болгары «поняли ситуацию»
25 июня, 2021 13:51
1 мин
1 мин
EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
Приехавшая из Болгарии делегация во главе с Пламеном Милетковым посетила Крым. Дипломат заявил о признании полуострова частью РФ.
При этом, Милетков коснулся темы санкций, не позволяющих пользоваться на территории полуострова банковскими картами и затрудняющими прилет. Тем не менее, по его словам, полуостров развивается динамично.
«Крымчане сделали выбор самостоятельно и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаём Крым законной частью Российской Федерации» - приводит слова Милеткова РИА «Новости».
Ранее, 21 июня, стало известно о продлении ЕС санкций в отношении полуострова еще на 12 месяцев. В регион по-прежнему не будет поставляться ряд товаров. Кроме того, будут ограничены инвестиции.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку