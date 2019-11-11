Причины смерти Политбюро. СССР и Россия

Каждый год в ноябре они поднимались на трибуну ленинского мавзолея – вальяжные, уверенные в себе. В пальто с мерлушковым воротником, в шапках-пирожках. Члены Политбюро ЦК КПСС - были хозяевами жизни, а потому учили всю страну думать, жить, работать. Они улыбались и посылали приветствия в колышущееся людское море демонстрантов. В его волнах колыхались портреты тех, кто удобно расположился на трибуне усыпальницы…

Политбюро ЦК КПСС в течение многих десятилетий было руководящим и направляющим органом Коммунистической партии. В него входили самые именитые, самые авторитетные партийцы. Дольше всех членом Политбюро был маршал Климент Ворошилов: 34 года. Меньше всех другой маршал – Георгий Жуков: 120 дней.

До середины 80-х годов авторитет этого государственного органа был непререкаем. Но затем старая коммунистическая структура стала покрываться трещинами. Однако не будем забегать вперед. Вспомним, как начинал новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, провозгласивший перестройку и обновление.

Впрочем, куда больше чем дел, было планов, деклараций, призывов. И - перестановок – Горбачев начал энергично менять брежневских «зубров» на своих выдвиженцев. Впрочем, все казалось логичным – ротация кадров назрела. Старые члены Политбюро были и впрямь старыми. Но были ли последователи большими профессионалами, чем их предшественники?

На этот счет есть большие сомнения. Однако для Горбачева было важно, что его люди, его единомышленники. Но - лишь сначала. Со многими он потом рассорился, как, например, с Николаем Рыжковым, которого назначил на пост председателя правительства вместо его тезки Тихонова. Первому, бывшему директору «Уралмаша» было 53 года, второму, дважды лауреату Сталинской премии, на 27 больше.

Приехал в Москву Егор Лигачев. Бывший первый секретарь Томского обкома КПСС начал действовать решительно, энергично. Настолько, что сибиряка стали подозревать в том, что стремится «подвинуть» Горбачева. Самой известной инициативой Лигачева стала борьба за трезвость.

Выступая по случаю 20-летия начала антиалкогольной кампании Горбачев, прозванный в народе «минеральным секретарем», признался, что «из-за допущенных ошибок хорошее большое дело закончилось бесславно». Ему вторил Лигачев: «Мы хотели быстро избавить народ от пьянства. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики»

Неужели этого не понимали советские лидеры? Почему сложнейшую национальную проблему принялись решать торопливо, с наскока, жесткими, карательными мерами? И кто ответит за жертвы в войне с алкоголем, за уничтожение уникальных сортов винограда?

Ау, Егор Кузмич, вы меня слышите?! Кстати, 29 ноября бывшему члену Политбюро Лигачеву исполнится 99 лет. Будет повод поднять рюмочку за его здоровье…

Горбачев отправил на пенсию многолетнего первого секретаря Московского городского комитета КПСС 71-летнего Виктора Гришина, претендовавшего после смерти Константина Черненко на высший партийный пост. Через несколько лет он выпустил мемуары «От Хрущева до Горбачева», в которых «отомстил» своему конкуренту:

«Полностью «талант» Горбачева раскрылся в момент необходимости принятия сложных, непопулярных решений. Вспомним события в Вильнюсе, Баку, Тбилиси. Пролилась кровь, погибли люди, а руководитель государства, как трусливый заяц, прятался за спины товарищей. Люди так и не дождались ответа, чья вина за эту кровь. А кровь эта на совести Горбачева, который своими, мягко говоря, непродуманными действиями или преступным бездействием довел ситуацию до критической отметки, до гибели людей, а когда надо было отвечать, подставлял других. Шесть лет его руководства – это шесть лет предательства товарищей по партии, всех коммунистов, уничтожения великого государства, создававшегося не только в последние 70 лет, но и в течение веков, трудом многих поколений людей…»

Место Гришина занял Борис Ельцин. Он был вызван, как и Рыжков, с Урала, где занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Вознесению Ельцина, между прочим, способствовал Лигачев, с которым они вскоре сошлись в непримиримой схватке.

Впрочем, на должности главного столичного партийца Ельцин пробыл всего год. Он поднял мятеж против Горбачев и потерпел поражение. Строптивый уралец раскаялся, тем не менее, от должности первого секретаря Московского городского комитета КПСС был отстранен.

Однако опала не только не повредила Ельцину, она взметнула его на пик популярности. В 1989 году он стал народным депутатом СССР, а еще через год был выбран председателем Президиума Верховного совета РСФСР. Впереди был новый раунд схватки с Горбачевым, в котором он одержал победу «нокаутом»

Вынужден был уйти с политической сцены Председатель президиума Верховного совета Андрей Громыко. Это была воистину легендарная личность, в течение почти тридцати лет занимавшая пост министра иностранных дел и пережившая пять генсеков – Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко. Перед шестым – Горбачевым - Громыко был вынужден капитулировать. И отдать ему должность Председателя президиума Верховного совета.

На пост министра иностранных дел был назначен Эдуард Шеварднадзе, бывший первый секретарь ЦК коммунистической партии Грузии. Сказать, что он не был готов к дипломатической работе, значит, ничего не сказать. Шеварднадзе не только не знал ни одного иностранного языка, он даже по-русски изъяснялся с трудом. Зато грузин имел весьма респектабельный вид и дружил с Горбачевым.

Если Громыко называли «Мистер Нет» за его упорство в переговорах, то Шеварднадзе стал «Мистером Да». При нем советская дипломатия превратилась угодливую служанку. О странном, если не сказать преступном поведении советского министра вспоминал в своих мемуарах бывший президент США Джордж Буш-старший: «Мы готовы были дать гарантии, что страны Восточной Европы никогда не вступят в НАТО, и простить многие миллиарды долларов долгов, однако Шеварднадзе даже не торговался и со всем согласился без предварительных условий. То же по границе с Аляской (речь идет о разграничении морских пространств в Беринговом и Чукотском морях), где мы ни на что не рассчитывали. Это был дар Божий».

Горбачев и Шеварднадзе могли выторговать столько денег, что их хватило бы на перестройку и модернизацию всей промышленности СССР. Но получили в ответ лишь удивленные и насмешливые улыбки западных лидеров. Советский Союз, с которым они безуспешно воевали многие десятилетия, покорно сдавал одну позицию за другой

Горбачев имел полное право потребовать у Запада солидную компенсацию за уход Советской армии из Германии. Но он и это «забыл» сделать, хотя лидеры США и Европы готовы были серьезно раскошелиться. Главным для генсека были хорошие отношения с Западом, где его превозносили до небес за «покладистость».

Вот такой была внешняя политика Советского Союза последних лет. Впрочем, и внутренняя была не слишком результативной. Экономика расползалась по швам, заводы и фабрики стояли. Людям по несколько месяцев не платили зарплату. Пустые витрины магазинов отливали алюминиевым блеском. Горбачев же продолжал сотрясать воздух громкими, но невнятными речами.

Во многие поездки Михаил Сергеевич брал блистающую нарядами супругу. Он, по собственному признанию, во время вечернего моциона часто обсуждал с Раисой Максимовной положение в стране. Она - негласный член Политбюро и теневой министр - не только слушала, но и предлагала. Затем супруг озвучивал ее идеи с высокой трибуны. Разумеется, никто не знал, что их автор…

Шло время. Страна тонула в пучине противоречий. Ее сотрясали митинги и демонстрации. Перестройка превращалась в перестрелку. 50-летие присоединения к Советскому Союзу прибалтийские страны хотели отметить расставанием с ним. Впрочем, на выход смотрели и другие республики.

Коммунистические идеи вышли из моды, и Горбачев потихоньку от них избавлялся, пытаясь напялить на себя в придачу к жилетке либерала костюм социал-демократа. Новый наряд был ему узок, теснил дыхание, но Горбачев пытался демонстрировать оптимизм…

Он придумал себе титул президента СССР. Главу Союза выбирали – смех и грех, несколько сотен человек, на съезде народных депутатов СССР - на пять лет, но он пребывал в должности меньше двух. К тому же три дня у горбачевского президентства «украл» вице-президент Геннадий Янаев. На это время он воцарился в Кремле во время путча ГКЧП. Правда, за это ему пришлось заплатить тюремным заключением. В былые времена статья уголовного кодекса «Измена Родине» могла привести на эшафот. Однако в январе 1993 года, когда Советского Союза уже не было и в помине, Янаева и других заговорщиков амнистировала Государственная дума…

Можно ли было спасти СССР? Этот вопрос уже много лет задают себе и другим политики, историки, литераторы. И выдвигают череду советов, рекомендаций, часто правильных, верных, как надо было тогда действовать. Но история не терпит сослагательных наклонений. К тому же, у Горбачев и его соратники оказались просто несостоятельны как стратеги – у них был узкий кругозор, им не доставало упорства, политической воли. Они метались, ругались, держава же, тем временем, была объята пламенем раздоров и разногласий.

В августе 1991-го, после провала путча ГКЧП, коммунистическая партия, впервые после октября 1917 года, подверглась гонениям. Толпы людей рвали красные флаги, жгли портреты вождей. На Лубянке своротили с пьедестала памятник Дзержинскому. Бледный и растерянный Горбачев, вернувшийся из Фороса, боялся, что его привлекут к суду вместе с заговорщиками. Он стоял, понурив голову, перед разбушевавшимся Ельциным. Он остался президентом гибнущего СССР, но был вынужден сложить с себя полномочия генсека.

Политбюро - униженное, обескровленное, уже ничего не решало

Многие, почувствовав запах разложения и тлена, покинули тонущий корабль партии еще раньше – в частности, Лигачев, Рыжков, Александр Яковлев, Шеварднадзе. Их заменили совсем уж невзрачные личности и опоздавшие к раздаче должностей карьеристы…

Послесловие

Многие из состава горбачевского Политбюро здравствуют и поныне. Это – сам Михаил Горбачев (88 лет). Его прежние соратники: Нурсултан Назарбаев (79), Юрий Прокофьев и Егор Строев (по 80), Иван Полозков (84), Александр Дзасохов (85), Вадим Медведев, Николай Слюньков, Николай Рыжков (по 90), Дмитрий Язов (95), Егор Лигачев (98).

Неплохо было устроить для этих и других ветеранов КПСС нечто вроде партконференции. Они могли бы пролить свет на происходившие много лет назад эпохальные события. Были шансы у Горбачев не произносить горькие слова об отречении от власти? И существовали ли хотя бы минимальные шансы спасти от разрушения великую страну?