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Советник Байдена выступил за заморозку санкций по «Северному потоку-2». Но есть подвох

Антон Мельников
15 января, 2021 17:25
1 мин
Youtube / World Affairs
Youtube / World Affairs

Санкции США в отношении проекта по строительству российского газопровода «Северный поток-2» необходимо приостановить. Вместе с этим необходимо заморозить и само строительство газопровода. С таким заявлением выступил советник новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена Николас Бернс. Он консультировал Байдена во время его предвыборной кампании.

Бернс полагает, что временная остановка как строительства, так и санкций, позволит сторонам спокойно прийти к соглашению по газопроводу.

«Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока - 2", а американцы - действие санкций», - заявил советник Байдена.

Бернс пояснил, что «это бы предоставило новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими (в строительстве газопровода) странами», передаёт «ТАСС».

темы
США
санкции
Северный поток-2
Джо Байден
Газопровод
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