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Санкции США в отношении проекта по строительству российского газопровода «Северный поток-2» необходимо приостановить. Вместе с этим необходимо заморозить и само строительство газопровода. С таким заявлением выступил советник новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена Николас Бернс. Он консультировал Байдена во время его предвыборной кампании.

Бернс полагает, что временная остановка как строительства, так и санкций, позволит сторонам спокойно прийти к соглашению по газопроводу.

«Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока - 2", а американцы - действие санкций», - заявил советник Байдена.

Бернс пояснил, что «это бы предоставило новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими (в строительстве газопровода) странами», передаёт «ТАСС».