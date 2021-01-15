Советник Байдена выступил за заморозку санкций по «Северному потоку-2». Но есть подвох
Санкции США в отношении проекта по строительству российского газопровода «Северный поток-2» необходимо приостановить. Вместе с этим необходимо заморозить и само строительство газопровода. С таким заявлением выступил советник новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена Николас Бернс. Он консультировал Байдена во время его предвыборной кампании.
Бернс полагает, что временная остановка как строительства, так и санкций, позволит сторонам спокойно прийти к соглашению по газопроводу.
«Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока - 2", а американцы - действие санкций», - заявил советник Байдена.
Бернс пояснил, что «это бы предоставило новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими (в строительстве газопровода) странами», передаёт «ТАСС».