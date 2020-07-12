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Президентская гонка в Польше совершает новый виток

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 11:52
1 мин
Photo
Flickr

В Польше начался второй этап выборов президента страны. За кресло будут бороться нынешний президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Ранее, во время противостояния в первом туре, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Анджей Дуда показал результат в 43,50% голосов избирателей, тогда как Рафал Тшасковский получил 30,46%. Последний является кандидатом от оппозиционной партии.

В ходе выборов кандидаты не смогли договориться о совместных теледебатах и воевали друг с другом на расстоянии. Либерально настроенный Тшасковский намерен наложить вето на законы, принятые без одобрения парламента, а также продолжить политику евроинтеграции. В свою очередь, Дуда отстаивает более консервативные позиции, называя ЛГБТ идеологией «более опасной, чем коммунизм».

темы
Польша
Анджей Дуда
Рафал Тшасковский
1 мин