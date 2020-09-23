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Президент Южной Кореи призвал ООН помочь закончить 70-летнюю войну с КНДР

Дмитрий Байков
23 сентября, 2020 12:51
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фото: Flickr

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин призвал мировое сообщество помочь наладить конструктивный диалог с Северной Кореей и напомнил о необходимости официально закончить Корейскую войну. Об этом он объявил в ходе обращения на Генассамблее ООН.

По словам президента Южной Кореи, необходимо устранить затянувшуюся трагедию Корейского полуострова. «Война должна закончиться, полностью и навсегда». Данный шаг «откроет путь к полной денуклеаризации» и установит долгожданный мир на полуострове.

Вооруженный конфликт между Республикой Корея и КНДР начался 25 июня 1950 года и продолжался до 1953 года. Однако официального окончания войны до сих пор объявлено не было. Сейчас действует лишь соглашение о прекращении огня, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее в одном из интервью специальный советник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по дипломатии и вопросам нацбезопасности отметил, что руководство Северной Кореи должно возобновить межкорейский диалог для того, чтобы предотвратить неопределённость в регионе.

темы
война
ООН
Северная Корея
Южная Корея
политика
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