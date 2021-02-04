Президент Владимир Путин теряет доверие россиян

Политика

Исследовательская организация «Левада-центр» провела опрос об отношении россиян к политикам страны.

Согласно результатам исследования, уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние месяцы снизился. В октябре 2020 года Путину доверяло 34% опрошенный, в январе 20201 года – 29%.

При этом, уровень доверия оппозиционеру Алексею Навальному впервые обогнал аналогичный показатель у коммуниста Геннадия Зюганова. Так, доверие оппозиционеру выразили 5% респондентов, главе партии КПРФ доверяет 4% опрошенных, сообщается на сайте «Левада-центра».