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Политика
Президент Владимир Путин теряет доверие россиян
4 февраля, 2021 16:11
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Youtube / РИА Новости
Исследовательская организация «Левада-центр» провела опрос об отношении россиян к политикам страны.
Согласно результатам исследования, уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние месяцы снизился. В октябре 2020 года Путину доверяло 34% опрошенный, в январе 20201 года – 29%.
При этом, уровень доверия оппозиционеру Алексею Навальному впервые обогнал аналогичный показатель у коммуниста Геннадия Зюганова. Так, доверие оппозиционеру выразили 5% респондентов, главе партии КПРФ доверяет 4% опрошенных, сообщается на сайте «Левада-центра».
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