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Президент Владимир Путин теряет доверие россиян

Антон Мельников
4 февраля, 2021 16:11
1 мин
Антон Мельников
4 февраля, 2021 16:11
1 мин
Youtube / РИА Новости
Youtube / РИА Новости

Исследовательская организация «Левада-центр» провела опрос об отношении россиян к политикам страны.

Согласно результатам исследования, уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние месяцы снизился. В октябре 2020 года Путину доверяло 34% опрошенный, в январе 20201 года – 29%.

При этом, уровень доверия оппозиционеру Алексею Навальному впервые обогнал аналогичный показатель у коммуниста Геннадия Зюганова. Так, доверие оппозиционеру выразили 5% респондентов, главе партии КПРФ доверяет 4% опрошенных, сообщается на сайте «Левада-центра».

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