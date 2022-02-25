Новости – Политика
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи
25 февраля, 2022 22:20
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Kremlin Pool/Global Look Press
В ходе видеоконференции с главами Европейского Содружества глава Украины попросил западных лидеров оказать давление на Россию с тем, чтобы она остановила оккупацию его страны. Он также заявил, что, вполне возможно, сейчас его видят живым в последний раз.
По данным, имеющимся в распоряжении главы украинского государства, он и его семья остаются «целью номер один» для российских политиков и военных. Об этом сообщает израильский портал «7 Kanal», ссылаясь на журналиста Walla Барака Равида.
Также приводится высказывание итальянского премьер-министра Марио Драги о том, что после утреннего телефонного разговора с президентом Украины, Владимир Зеленский больше не выходит на связь.
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