Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Президент станет обходиться гражданам России еще дороже

Антон Мельников
1 октября, 2020 14:46
1 мин
в
Kremlin.ru

Финансирование по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации» будет увеличено на 11,2% по сравнению с уровнем, который был запланирован до пандемии. Такое решение приняло Правительство, согласно проекту федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

Таким образом, в абсолютных цифрах, из бюджета на «функционирование президента» будет выделено 27,5 млрд рублей в 2021 году и 27 млрд в 2022 году.

Рост ассигнований по этому подразделу объясняется увеличением расходов на содержание администрации президента на 1,15 млрд руб. (по сравнению с заложенными изначально) «в том числе в связи со структурными изменениями, произошедшими в 2020 году», а также ростом планируемых субсидий неправительственным организациям более чем на 2 млрд руб., поясняет «РБК».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что кабмин выделит на развитие системы здравоохранения 500 млрд рублей.

темы
Россия
Владимир Путин
президент
бюджет
1 мин