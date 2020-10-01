Президент станет обходиться гражданам России еще дороже

Kremlin.ru

Финансирование по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации» будет увеличено на 11,2% по сравнению с уровнем, который был запланирован до пандемии. Такое решение приняло Правительство, согласно проекту федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

Таким образом, в абсолютных цифрах, из бюджета на «функционирование президента» будет выделено 27,5 млрд рублей в 2021 году и 27 млрд в 2022 году.

Рост ассигнований по этому подразделу объясняется увеличением расходов на содержание администрации президента на 1,15 млрд руб. (по сравнению с заложенными изначально) «в том числе в связи со структурными изменениями, произошедшими в 2020 году», а также ростом планируемых субсидий неправительственным организациям более чем на 2 млрд руб., поясняет «РБК».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что кабмин выделит на развитие системы здравоохранения 500 млрд рублей.